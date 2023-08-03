Гепатолог Южнова назвала 6 признаков скрытой болезни печени
Люди с этим заболеванием могут не испытывать никаких симптомов, что делает его особенно опасным.
Печень является одним из наших жизненно важных органов, выполняя сотни функций, необходимых для поддержания функционирования нашего организма.
Поэтому любые проблемы с печенью могут быть серьезными и даже фатальными. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая, как следует из названия, вызвана слишком большим количеством жира в печени.
Неалкогольная жировая болезнь печени, также называемая НАЖБП, является распространенным заболеванием, вызванным чрезмерным накоплением жира в печени.
«Для большинства людей с жировой болезнью печени жир не вызывает длительного повреждения печени, хотя и увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца и почек. Однако у некоторых людей жир может раздражать печень, что приводит к воспалению, повреждению клеток печени и образованию рубцовой ткани или фиброзу. Это состояние называется НАСГ (сокращение от неалкогольного стеатогепатита)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Без лечения НАСГ может прогрессировать до выраженного рубцевания и цирроза печени, что может увеличить риск печеночной недостаточности или рака печени ».
Симптомы жировой болезни печени
Люди с жировой болезнью печени часто вообще не имеют симптомов, хотя некоторые жалуются на боль в животе, дискомфорт и усталость.
Гепатолог поделилась шестью симптомами, которые могут появиться на поздних стадиях болезни:
- Пожелтение кожи и глаз (желтуха)
- Вздутие живота
- Зудящая кожа
- Темная моча
- Бледный стул
- Склонность к легкому образованию синяков.
Пациенты с жировой болезнью печени также могут испытывать:
- Экстремальная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
- Отек в ногах, лодыжках или ступнях.
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