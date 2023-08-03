Гепатолог Южнова назвала 6 признаков скрытой болезни печени





«Для большинства людей с жировой болезнью печени жир не вызывает длительного повреждения печени, хотя и увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца и почек. Однако у некоторых людей жир может раздражать печень, что приводит к воспалению, повреждению клеток печени и образованию рубцовой ткани или фиброзу. Это состояние называется НАСГ (сокращение от неалкогольного стеатогепатита)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.





Симптомы жировой болезни печени

Пожелтение кожи и глаз (желтуха)

Вздутие живота

Зудящая кожа

Темная моча

Бледный стул

Склонность к легкому образованию синяков.

Экстремальная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

Отек в ногах, лодыжках или ступнях.

Печень является одним из наших жизненно важных органов, выполняя сотни функций, необходимых для поддержания функционирования нашего организма.Поэтому любые проблемы с печенью могут быть серьезными и даже фатальными. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая, как следует из названия, вызвана слишком большим количеством жира в печени.Неалкогольная жировая болезнь печени, также называемая НАЖБП, является распространенным заболеванием, вызванным чрезмерным накоплением жира в печени.Без лечения НАСГ может прогрессировать до выраженного рубцевания и цирроза печени, что может увеличить риск печеночной недостаточности или рака печени ».Люди с жировой болезнью печени часто вообще не имеют симптомов, хотя некоторыеГепатолог поделилась шестью симптомами, которые могут появиться на поздних стадиях болезни:Это может указывать на то, что печень работает неправильно.Ранее МедикФорум писал о причине рака пищевода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.