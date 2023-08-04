Врач Захарова назвала 2 добавки для «нормального уровня холестерина»

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Врач Захарова назвала 2 добавки для «нормального уровня холестерина»


Наряду со здоровым образом жизни такие добавки, как масло красного криля, могут помочь контролировать уровень холестерина.


Добавки отлично подходят для поддержания здоровья сердца и поддержания хорошего уровня холестерина.

Одной из добавок, которая может поддерживать здоровье сердца, сердечно-сосудистой системы и нормальный здоровый уровень холестерина, является масло красного криля.

"Масло красного криля является хорошим источником омега-3, а добавки также могут быть полезны для здоровья глаз и мозга. Еще одна добавка, которую стоит рассмотреть мягкие чесночные гели без запаха , которые могут помочь «поддерживать здоровое кровяное давление и снижать уровень холестерина", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

И чем выше ЛПВП [холестерин липопротеинов высокой плотности], тем лучше. Общий холестерин обычно должен быть 5 ммоль/л [миллимолей на литр] или ниже.

Самый быстрый способ снизить уровень холестерина — это внести немедленные изменения в рацион.

«Сосредоточьтесь на сокращении насыщенных и трансжиров, увеличивая потребление фруктов, овощей, цельного зерна и продуктов, богатых растворимой клетчаткой».

Еще одним ключевым элементом управления холестерином являются регулярные физические упражнения. Регулярные физические упражнения и изменение образа жизни могут еще больше ускорить снижение уровня холестерина.

Время, необходимое для снижения уровня холестерина, может варьироваться, но при изменении образа жизни некоторые люди могут заметить улучшение в течение нескольких недель.


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Более значительные изменения могут занять от нескольких месяцев до года.

«Лекарства, назначенные врачом, могут помочь быстрее снизить уровень холестерина».



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