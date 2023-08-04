Врач Захарова назвала 2 добавки для «нормального уровня холестерина»

"Масло красного криля является хорошим источником омега-3, а добавки также могут быть полезны для здоровья глаз и мозга. Еще одна добавка, которую стоит рассмотреть мягкие чесночные гели без запаха , которые могут помочь «поддерживать здоровое кровяное давление и снижать уровень холестерина", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Сосредоточьтесь на сокращении насыщенных и трансжиров, увеличивая потребление фруктов, овощей, цельного зерна и продуктов, богатых растворимой клетчаткой».





«Лекарства, назначенные врачом, могут помочь быстрее снизить уровень холестерина».

Добавки отлично подходят для поддержания здоровья сердца и поддержания хорошего уровня холестерина.Одной из добавок, которая может поддерживать здоровье сердца, сердечно-сосудистой системы и нормальный здоровый уровень холестерина, является масло красного криля.И чем выше ЛПВП [холестерин липопротеинов высокой плотности], тем лучше. Общий холестерин обычно должен быть 5 ммоль/л [миллимолей на литр] или ниже.Самый быстрый способ снизить уровень холестерина — это внести немедленные изменения в рацион.Еще одним ключевым элементом управления холестерином являются регулярные физические упражнения. Регулярные физические упражнения и изменение образа жизни могут еще больше ускорить снижение уровня холестерина.Время, необходимое для снижения уровня холестерина, может варьироваться, но при изменении образа жизни некоторые люди могут заметить улучшение в течение нескольких недель.Более значительные изменения могут занять от нескольких месяцев до года.Ранее МедикФорум писал о вреде холодного арбуза.

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