Врач Андреева: симптомы очень заразной кожной инфекции, которая может выглядеть как «кукурузные хлопья»
Когда кожа заражается бактериями, обычно Staphylococcus aureus или Streptococcus pyogenes, может возникнуть импетиго.
Легко передаваемая от человека к человеку, эта высококонтагиозная кожная инфекция в основном поражает детей, но может поразить любого. Симптомы могут проявиться через 10 дней после первоначальной инфекции, поэтому люди могут невольно заразить других.
После заражения на некоторое время вокруг носа и рта могут появиться красные язвы, которые могут чесаться. Эти язвы быстро лопаются, оставляя после себя толстые золотистые корки, обычно около 2 см в ширину.
«Внешний вид этих корок иногда сравнивают с прилипшими к коже кукурузными хлопьями», - говорит врач Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Если инфекция становится широко распространенной или продолжает повторяться, необходима медицинская консультация.
«В этих обстоятельствах ваш лечащий врач может направить вас к дерматологу (специалисту по коже) для дальнейших анализов, или они могут сами взять мазок пораженной кожи для тестирования».
В редких случаях могут развиться осложнения импетиго, такие как скарлатина и септицемия. Скарлатина вызывает мелкую розовую сыпь по всему телу, которая может сопровождаться чувством тошноты.
Септицемия, с другой стороны, представляет собой бактериальную инфекцию крови, которая может привести к:
- Диарея
- Холодная, липкая кожа
- Высокая температура (лихорадка)
- Быстрое дыхание
- Рвота
- Низкое кровяное давление
- Чувство слабости и головокружения
- Потеря сознания.
"Чтобы предотвратить распространение инфекции, любой, у кого проявляются симптомы импетиго, должен держаться подальше от работы, школы или детского сада, пока язвы не покроются коркой".
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