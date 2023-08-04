Врач Андреева: симптомы очень заразной кожной инфекции, которая может выглядеть как «кукурузные хлопья»

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Врач Андреева: симптомы очень заразной кожной инфекции, которая может выглядеть как «кукурузные хлопья»


Когда кожа заражается бактериями, обычно Staphylococcus aureus или Streptococcus pyogenes, может возникнуть импетиго.


Легко передаваемая от человека к человеку, эта высококонтагиозная кожная инфекция в основном поражает детей, но может поразить любого. Симптомы могут проявиться через 10 дней после первоначальной инфекции, поэтому люди могут невольно заразить других.

После заражения на некоторое время вокруг носа и рта могут появиться красные язвы, которые могут чесаться. Эти язвы быстро лопаются, оставляя после себя толстые золотистые корки, обычно около 2 см в ширину.

«Внешний вид этих корок иногда сравнивают с прилипшими к коже кукурузными хлопьями», - говорит врач Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Если инфекция становится широко распространенной или продолжает повторяться, необходима медицинская консультация.

«В этих обстоятельствах ваш лечащий врач может направить вас к дерматологу (специалисту по коже) для дальнейших анализов, или они могут сами взять мазок пораженной кожи для тестирования».

В редких случаях могут развиться осложнения импетиго, такие как скарлатина и септицемия. Скарлатина вызывает мелкую розовую сыпь по всему телу, которая может сопровождаться чувством тошноты.


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Септицемия, с другой стороны, представляет собой бактериальную инфекцию крови, которая может привести к:
  • Диарея
  • Холодная, липкая кожа
  • Высокая температура (лихорадка)
  • Быстрое дыхание
  • Рвота
  • Низкое кровяное давление 
  • Чувство слабости и головокружения
  • Потеря сознания.
Септицемия является опасным для жизни состоянием и требует немедленного лечения антибиотиками в больнице.

"Чтобы предотвратить распространение инфекции, любой, у кого проявляются симптомы импетиго, должен держаться подальше от работы, школы или детского сада, пока язвы не покроются коркой".



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