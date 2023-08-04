Врач Андреева: симптомы очень заразной кожной инфекции, которая может выглядеть как «кукурузные хлопья»

«Внешний вид этих корок иногда сравнивают с прилипшими к коже кукурузными хлопьями», - говорит врач Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«В этих обстоятельствах ваш лечащий врач может направить вас к дерматологу (специалисту по коже) для дальнейших анализов, или они могут сами взять мазок пораженной кожи для тестирования».

Диарея

Холодная, липкая кожа

Высокая температура (лихорадка)

Быстрое дыхание

Рвота

Низкое кровяное давление

Чувство слабости и головокружения

Потеря сознания.

"Чтобы предотвратить распространение инфекции, любой, у кого проявляются симптомы импетиго, должен держаться подальше от работы, школы или детского сада, пока язвы не покроются коркой".

Легко передаваемая от человека к человеку, эта высококонтагиозная кожная инфекция в основном поражает детей, но может поразить любого. Симптомы могут проявиться через 10 дней после первоначальной инфекции, поэтому люди могут невольно заразить других.После зараженияЭти язвы быстро лопаются, оставляя после себя толстые золотистые корки, обычно около 2 см в ширину.Если инфекция становится широко распространенной или продолжает повторяться, необходима медицинская консультация.В редких случаях могут развиться осложнения импетиго, такие как скарлатина и септицемия. Скарлатина вызывает мелкую розовую сыпь по всему телу, которая может сопровождаться чувством тошноты.Септицемия является опасным для жизни состоянием и требует немедленного лечения антибиотиками в больнице.Ранее МедикФорум писал о вреде холодного арбуза.

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