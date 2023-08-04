Эндокринолог Гуреева рассказала, как вы можете повысить свой метаболизм

Острая пища идеальна, если вы хотите эффективно и естественно повысить свой метаболизм.









"Острые специи, такие как кайенский перец, перец и перец чили, усиливают термический эффект вашей пищи. Это означает, что они увеличивают количество энергии, которую ваше тело должно расходовать для метаболизма пищи", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Повышение метаболизма: другие простые и естественные меры

"Упражнения — это серебряная пуля, когда речь идет о естественном ускорении метаболизма".

"Недостаток сна мешает вашему ощущению голода и сытости, поэтому вы можете съесть больше, чем нужно".

Белки, ненасыщенные жирные кислоты и цельнозерновые продукты также хорошо подходят для естественного ускорения метаболизма.В дополнение к богатой белком диете и использованию острых специй, продуктов из цельного зерна и ненасыщенных жирных кислот, вы также можете повысить свой метаболизм с помощью других естественных мер.После каждого основного приема пищи совершайте пищеварительную прогулку и выполняйте высокоэффективные тренировки, чтобы ускорить обмен веществ. Выполняя высокоинтенсивные упражнения, вы также получаете пользу от пресловутого эффекта догорания.Адекватнаяважна не только для поддержания гидратации организма, но и для ускорения метаболических процессов. В частности, здесь идеально подходят холодные напитки, предпочтительно вода или несладкий чай. Это потому, что вашему телу нужно больше энергии для метаболизма холодной жидкости.Кроме того, убедитесь, что. Сбалансированный ритм сна необходим не только для восстановления организма, но и для нормального функционирования вашего метаболизма.Ранее МедикФорум писал о признаках чесотки.

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