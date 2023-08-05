Онколог Карасев посоветовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры

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градусник

Онколог Иван Карасев: держащаяся долгое время температура тела 37 и более градусов может быть опасным патологическим сигналом, требующим медицинской проверки.

Иногда незначительные изменения, происходящие в работе организма и самочувствии, могут быть предупреждающими симптомами злокачественных процессов. Сообщивший об этом врач-онколог Карасев посоветовал россиянам внимательно следить за состоянием тела и обращаться к врачам при появлении каких-то новых особенностей, даже если они кажутся достаточно безобидными.

Прежде всего, нельзя игнорировать стойкие изменения, отметил врач.

«Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться», - поделился мнением онколог в Telegram.

Также Карасев порекомендовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры. Температура тела 37 и больше градусов, держащаяся несмотря на отсутствие ОРВИ длительное время, он назвал «опасным сигналом».

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«Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это значит, что где-то в организме происходит воспаление», - поделился онколог.

Кроме того, обследоваться необходимо, если возникает стойкое покашливание или кашель

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«Если никакие препараты не помогают справиться с кашлем в течение продолжительного времени, надо как можно быстрее обратиться к врачу», - добавил онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Карасев рассказал об опасном влиянии на организм дефицита гормона сна мелатонина.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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Теги : признаки рака, обращение к врачам, Иван Карасев
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