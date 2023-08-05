Онколог Карасев посоветовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры

«Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться», - поделился мнением онколог в Telegram.

«Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это значит, что где-то в организме происходит воспаление», - поделился онколог.

«Если никакие препараты не помогают справиться с кашлем в течение продолжительного времени, надо как можно быстрее обратиться к врачу», - добавил онколог.

Иногда незначительные изменения, происходящие в работе организма и самочувствии, могут быть предупреждающими симптомами злокачественных процессов. Сообщивший об этом врач-онколог Карасев посоветовал россиянам внимательно следить за состоянием тела и обращаться к врачам при появлении каких-то новых особенностей, даже если они кажутся достаточно безобидными.Прежде всего, нельзя игнорировать стойкие изменения, отметил врач.Также Карасев порекомендовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры. Температура тела 37 и больше градусов, держащаяся несмотря на отсутствие ОРВИ длительное время, он назвал «опасным сигналом».Кроме того, обследоваться необходимо, если возникает стойкое покашливание или кашельРанее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Карасев рассказал об опасном влиянии на организм дефицита гормона сна мелатонина.

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