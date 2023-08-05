Врач Андреева назвала 4 «менее распространенных» симптома диабета 2 типа

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Врач Андреева назвала 4 «менее распространенных» симптома диабета 2 типа


Диабет 2 типа может вызывать широкий спектр симптомов, но некоторые из них более или менее распространены, чем другие.


Диабет 2 типа чаще встречается у людей старше 40 лет, у тех, у кого есть близкий родственник с этим заболеванием, и у тех, кто страдает ожирением. Это состояние, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови становится слишком высоким, и если его лечить, это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Общие симптомы включают чувство жажды, много питья и обильное мочеиспускание, особенно ночью. Однако есть «менее распространенные» симптомы высокого уровня сахара в крови, о которых вам нужно знать.

«Менее распространенные симптомы включают чувство усталости, потерю веса, плохое заживление ран, повторяющиеся или длительные инфекции, такие как молочница и фурункулы. Иногда может возникать помутнение зрения, покалывание или онемение, особенно в ногах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



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Диабет может быть связан с высоким кровяным давлением, болезнями сердца и почек. У многих людей, у которых развивается диабет, есть и другие хронические заболевания. Распознать симптомы диабета может быть еще сложнее, когда вы боретесь с другими хроническими заболеваниями. Важно пройти тестирование, если у вас есть симптомы, факторы риска или сопутствующие заболевания.



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