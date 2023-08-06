Эндокринолог Гуреева назвала тревожные признаки, что диабет повредил ваши глаза

«Диабетическая болезнь глаз — чрезвычайно распространенный симптом диабета, но он часто остается незамеченным. Почти две трети людей с диабетом 2 типа в течение 20 лет после постановки диагноза диабета будут страдать от диабетической болезни глаз в той или иной степени», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Симптомы

"Это может указывать на некоторую форму внутриглазного кровотечения, которое возникает на поздних стадиях нелеченного диабетического заболевания глаз. Это должно быть исследовано как можно скорее опытным офтальмологом".

Известно, что диабет повышает риск возникновения нескольких опасных состояний здоровья, включая сердечный приступ, инсульт, повреждение нервов и даже рак.Один эксперт предупредил, что это также может вызвать серьезные проблемы с вашими глазами — с риском потери зрения в крайних случаях.Ваши глаза особенно подвержены риску развития диабетической болезни глаз, когда уровень сахара в крови остается высоким из-за неконтролируемого диабета.Диабетическая болезнь глаз остается причиной номер один слепоты среди людей трудоспособного возраста в западном мире. Она поделилась предупреждающими признаками болезни.К счастью, это состояние также в значительной степени предотвратимо, и ваши глаза могут дать вам раннее предупреждение о том, что диабет становится для вас проблемой.Когда прямые линии кажутся изогнутыми, а также постепенное размытие зрения могут свидетельствовать о том, что у вас диабетическая болезнь глаз.На ранних стадиях диабетической ретинопатии мелкие кровеносные сосуды сетчатки, известные как капилляры, расширяются и начинают выделять жидкость, которая скапливается в центральной части сетчатки, области, известной как макула.Ранее МедикФорум писал о снижении холестерина.

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