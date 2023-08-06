Онколог Воробьев: зуд между ягодицами может быть предвестником двух видов рака

"Зуд в нижней части живота может быть предвестником рака анального канала или кишечника. Наиболее распространенным типом рака, вызывающим неприятные симптомы, является рак ануса", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Подавляющее большинство людей с зудящим задом не имеют рака анального канала или толстой кишки. Существует широкий дифференциальный диагноз, включая геморрой, остриц, анальную трещину, раздражение от употребления острой пищи, повышенное потоотделение в перианальной области или чувствительность к средствам гигиены, таким как мыло и гели для душа».

Рак желудочно-кишечного тракта может быть не идеальной темой для слабонервных. Обращая внимание на любые изменения в вашем стуле и заднице, вы можете определить разницу между выявлением серьезных проблем со здоровьем и тем, чтобы позволить им остаться незамеченными.Врач объяснил, что рак анального канала чаще всего вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ), а это означает, что он чаще встречается у людей с более высоким риском заражения инфекциями, передающимися половым путем.Реже зуд на дне также может указывать на рак, который расположен выше в желудочно-кишечном тракте, например рак кишечника. В этом случае зуд может возникать в результате других контрольных признаков, таких как более частая потребность в туалете или приступы диареи.Кроме того, у пациентов с раком кишечника такжеЛюбой может быть подвержен риску рака кишечника, и ваши шансы увеличиваются с возрастом. Однако зуд на ягодицах не обязательно является гарантией того, что у вас рак, так как эта проблема может быть вызвана множеством других доброкачественных состояний.Ранее МедикФорум писал о пользе овсянке на завтрак.

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