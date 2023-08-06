Врач Захарова: 3 вещи, которые вы никогда не должны делать, если просыпаетесь посреди ночи

Избегайте возбуждения мозга

«Участие в стимулирующих действиях, таких как проверка электронной почты, пролистывание социальных сетей или просмотр телешоу на вашем мобильном телефоне, может затруднить расслабление и засыпание», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Не попадайте в ловушку дневного сна

«Сон может помешать вашему сонливости и затруднить засыпание ночью. Если вам действительно нужно вздремнуть, сделайте это до 15:00 и ненадолго (около 20 минут)».

Держитесь подальше от кофе

«Откажитесь от стимуляторов за шесть часов до сна. Вместо этого выпейте кружку теплого молока».

Хотя овладение процессом быстрого засыпания, безусловно, является достижением, это только первое препятствие для получения достаточного количества сна ночью.Сон — еще одна проблема. Исследование показало, что около трех пятых из нас обычно просыпаются в 4:05 утра.Хотя это явление обычно безвредно, оно может вызвать проблемы, если вы не сможете снова заснуть после этого.Вот, что можно сделать, чтобы избежать неприятных последствий.Это включает в себя проверку телефона или включение телевизора.Как бы заманчиво это ни было, не поддавайтесь желанию вздремнуть в течение дня, особенно если вы постоянно просыпаетесь в 4 утра.Отказ от кофеина перед сном кажется здравым смыслом, но Захарова рекомендует отказаться от него за шесть часов.Ранее МедикФорум писал о том, как повысить свой метаболизм.

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