Врач Захарова: вот что язык расскажет о вашем здоровье - белый и черный налет, морщины

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Врач Захарова: вот что язык расскажет о вашем здоровье - белый и черный налет, морщины


Во многих случаях организм быстро показывает, что со здоровьем что-то не так. Язык дает информацию о состоянии вашего здоровья. 


Однако следует обратить внимание на следующие изменения подвижного мышечного тела.

Клубничный язык


Ваш язык блестит и имеет цвет спелой клубники? Внимание, это может указывать на дефицит витамина B-12 или железа. Оба питательных вещества отвечают за формирование так называемых сосочков. Если организм страдает от дефицита, на языке меньше сосочков.

Белый рыхлый налет на языке


Если он также белый и рыхлый, это может указывать на дрожжевой грибок. 

"Белая, так называемая «ротовая молочница» часто развивается у людей со слабой иммунной системой, диабетом или аутоиммунным заболеванием. Прием антибиотиков также может вызвать молочницу", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



Цвет налета на языке говорит о проблемах с печенью и других болезнях: врач


Черный налет на языке


Черный пух выглядит хуже, чем он есть. Во-первых, это «всего лишь» указывает на плохую гигиену полости рта. 

"Поэтому всегда чистите зубы. Курение и употребление кофе или черного чая также могут сделать язык темнее". 


Неприятный запах изо рта — первый признак. 

Морщины на языке


Не волнуйтесь, ваш язык тоже состарится и на нем появятся морщины. Это становится проблемой, если плохая гигиена полости рта приводит к оседанию бактерий или развитию грибка. В таком случае следует обратиться к врачу.


О чем расскажет налет на языке?


Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют печень.



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