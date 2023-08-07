Врач Захарова: вот что язык расскажет о вашем здоровье - белый и черный налет, морщины

Клубничный язык

Белый рыхлый налет на языке

"Белая, так называемая «ротовая молочница» часто развивается у людей со слабой иммунной системой, диабетом или аутоиммунным заболеванием. Прием антибиотиков также может вызвать молочницу", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Черный налет на языке

"Поэтому всегда чистите зубы. Курение и употребление кофе или черного чая также могут сделать язык темнее".

Морщины на языке

Однако следует обратить внимание на следующие изменения подвижного мышечного тела.Ваш язык блестит и имеет цвет спелой клубники? Внимание, это может указывать на дефицит витамина B-12 или железа. Оба питательных вещества отвечают за формирование так называемых сосочков. Если организм страдает от дефицита, на языке меньше сосочков.Если он также белый и рыхлый, это может указывать на дрожжевой грибок.Черный пух выглядит хуже, чем он есть. Во-первых, это «всего лишь» указывает на плохую гигиену полости рта.Неприятный запах изо рта — первый признак.Не волнуйтесь, ваш язык тоже состарится и на нем появятся морщины. Это становится проблемой, если плохая гигиена полости рта приводит к оседанию бактерий или развитию грибка. В таком случае следует обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют печень.

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