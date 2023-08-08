Эндокринолог Гуреева: эти 7 вещей тормозят ваш метаболизм и мешают похудеть

Эти факторы влияют на ваш метаболизм

"Если у вас есть ощущение, что ваш обмен веществ замедлился, то вам следует избегать следующих семи ошибок — они тормозят жировой обмен", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

1. Вы едите слишком много сахара

"После употребления такой сахарной бомбы уровень сахара в крови в организме резко повышается, заставляя поджелудочную железу выделять инсулин. Гормон переносит сахар из кровотока в клетки. Может случиться так, что в конце в крови останется слишком мало сахара".





2. Вы едите нерегулярно

"По этой причине также не рекомендуются радикальные диеты, при которых вы потребляете крайне мало энергии".

3. Вы едите слишком мало белка

4. Вы пьете недостаточно воды

5. Алкоголь тормозит обмен веществ

"Неважно, будь то бокал игристого вина, три кубинских либре или пинта пива: алкоголь замедляет обмен веществ, а значит, тело быстрее накапливает жир".

6. Вы едите слишком много фаст-фуда

"Совет: замените картофель фри овощным картофелем фри, а булочку для бургера — булочкой из цельного зерна".

7. Вы слишком мало двигаетесь

"Двигайтесь как можно больше в повседневной жизни, пользуйтесь лестницей вместо лифта и регулярно занимайтесь спортом".

Некоторые люди могут есть все, что хотят, и не набирать вес. У многих, напротив, лишние килограммы накапливаются в проблемных зонах в рекордно короткие сроки. Как это возможно? Быстро ли вы набираете вес или нет, в первую очередь определяется вашим метаболизмом.Во время этих химических и физических процессов в организме компоненты пищи, такие как углеводы, жиры и белки, превращаются в различные конечные продукты.Такие факторы, как гены, возраст и пол, влияют на то, насколько хорошо работает ваш метаболизм. Но ваша диета и физическая активность также являются важными влияющими факторами.Печенье, пирожные, мармеладные мишки и тому подобное не только вредны для здоровья, но и парализуют обмен веществ. Причиной этого является большое количество содержащегося в нем сахара.Результат - тяга к еде . Опасность того, что вы потянетесь к нездоровой жирной пище в этот момент, высока, и вы уже находитесь в порочном круге.Часто ли вы пропускаете завтрак или отменяете ужин? Это не должно стать привычкой.Если вы едите нерегулярно, ваш метаболизм замедляется. Чтобы ваше тело работало эффективно, оно нуждается в питательных веществах на регулярной основе. Если вы также даете ему слишком мало калорий, он переключается в экономичный режим.Орехи, яйца, мясо и бобовые имеют одну общую черту: они содержат много белка и поэтому могут ускорить ваш метаболизм. Потому что организму приходится тратить много энергии на расщепление белков на составляющие.Еще один плюс: богатая белкомподдерживает мышцы, а также надолго насыщает.Вода улучшает пищеварение, не содержит калорий и снижает чувство голода. Для нормально работающего обмена веществ следует выпивать не менее 1,5 литров воды или травяного чая. Если пить слишком мало, обменные процессы замедляются.Кроме того, алкогольные напитки содержат много калорий и нередко содержат много сахара. В последнем случае уровень сахара в крови повышается в рекордно короткие сроки.Бургеры, картофель фри, карривурст и другой фаст-фуд содержат мало питательных веществ, но много насыщенных жиров. Они обеспечивают вялое пищеварение и препятствуют эффективному расщеплению углеводов и жиров на их компоненты.Если вы весь день сидите в офисе, вы должны компенсировать отсутствие физических упражнений после работы и в выходные дни. Потому что небольшая физическая активность замедляет метаболизм в долгосрочной перспективе и, следовательно, может способствовать увеличению веса.Ранее МедикФорум писал о пользе сливочного масла.

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