Врач Строков: вы должны есть этот мощный орех каждый день - "настоящий суперфуд"

Tigernuts — действительно хороший поставщик клетчатки

"Благодаря клетчатке вы дольше остаетесь сытыми и стимулируете пищеварение. В качестве закуски тигровый орех может помочь избавиться от тяги к еде и помочь вам похудеть", - говорит врач-нутриуиолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Если вы много тренируетесь, вы всегда должны получать достаточное количество этих минералов, так как они очень важны для работы мышц и сердца".

Тигровые орехи - идеальная альтернатива классическим орехам

Выпечка или закуска: вот как можно есть тигровые орехи

"Вы можете в основном использовать тигровый орех так же, как вы привыкли с другими орехами. Он особенно вкусен в качестве начинки для йогурта, а также в чашах для смузи", - советует врач-нутрициолог.

"Орех надолго насыщает и особенно подходит людям, которые не переносят орехи или глютен".

Клубни тигрового ореха по форме, цвету и вкусу напоминают классический миндаль. Их также иногда называют тигровыми орехами или орехами чуфы. Однако в данном случае термин «орех» вводит в заблуждение.Тигровый орех представляет собой клубневидный корень и поэтому не имеет много общего с классическими орехами, кроме сходного вкуса. Вы можете купить тигровые орехи в молотом, цельном виде или в виде муки.Если вы интегрируете орехи в свою повседневную жизнь, это способствует здоровому, сбалансированному питанию. Благодаря высокому содержанию клетчатки, составляющей 24 грамма на 100 граммов, тигровый орех обладает полезными для здоровья свойствами.Многие другие питательные вещества содержаться в тигровом орехе, в частности минералов: он особенно богат калием, магнием и кальцием.Если вы хотите похудеть и сэкономить калории, вам идеально подойдут тигровые орехи. В них 370 ккал на 100 грамм, поэтому калорийность их значительно ниже, чем у настоящих орехов. Тем не менее, тигровый орех является отличным источником жира с большим количеством ненасыщенных жирных кислот.Вам нравится вкус орехов, но нет ли у вас на них аллергии? Здесь могут помочь тигровые орехи, потому что, хотя на вкус они похожи на орехи, они относятся к совершенно другому роду и только неправильно называются орехами.Мука тигрового ореха очень тонкого помола также подходит для выпечки хлеба или десертов. Поскольку мука из тигрового ореха по своей природе слегка сладкая, используйте немного меньше сахара, чем указано в рецепте.Обжаренные тигровые орехи прекрасно подходят в качестве овощного гарнира. Хлопья тигрового ореха — популярный ингредиент для мюсли. Из-за высокого содержания клетчатки и минералов маленькие клубни все чаще используются в веганских блюдах.Ранее МедикФорум писал о головокружении как симптоме рака легких.

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