Онколог Карасев: селедка содержит «код молодости» коэнзим Q10

«Убихинон (коэнзим Q10) – общепризнанный "код молодости" нашей кожи – можно получить, употребляя в пищу селедку (продукт также является доступным источником омега-3 жирных кислот). Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов», - проинформировал онколог в своем телеграм.

Онколог Карасев рассказал, что селедка является богатым источником антиоксидантов. Эти вещества противостоят тем реакциям, которые возникают в организме под влиянием свободных радикалов – провокаторов многих опасных болезней. Лучшим способом получать антиоксиданты является употребление в пищу полезных продуктов, подчеркнул медик.Иван Карасев сообщил, что употребление селедки обеспечивает организм одним из лучших антиоксидантных веществ, помогающих ему эффективнее противостоять болезням и старению. Речь идет о коэнзиме Q10. Врач заявил, что он является «кодом молодости».Карасев добавил, что «код молодости» коэнзим Q10 содержится также в таких продуктах как арахис, семена кунжута, фисташки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что холодец был назван врачом продуктом для продления молодости.

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