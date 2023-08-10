Врач Варфоломеев: 5 признаков смертельного тробоза, который поражает при длительных путешествиях

"ТГВ возникает при образовании тромба в вене, обычно в ноге. Если его не лечить, он может попасть в легкие, вызывая опасную для жизни легочную эмболию", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"ТГВ способствуют не только факторы, связанные с поездками; играют роль и некоторые индивидуальные особенности. Такие факторы, как индекс массы тела (ИМТ), возраст, хирургический анамнез, оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия (ЗГТ) и рак, делают людей более предрасположенными к развитию ТГВ".

пульсирующая боль в одной ноге (редко в обеих ногах), обычно в икре или бедре, при ходьбе или вставании

отек одной ноги (редко обеих ног)

теплая кожа вокруг болезненной области

красная или потемневшая кожа вокруг болезненной области — это может быть труднее увидеть на коричневой или черной коже

опухшие вены, которые становятся твердыми или болят при прикосновении к ним.

"Во время путешествия избегайте обезвоживания, носите компрессионные носки, оставайтесь активными и даже рассматривайте возможность повышения класса обслуживания — все это может помочь снизить риск. Когда вы вернетесь домой или доберетесь до места назначения, очень важно продолжать двигаться и избегать длительных периодов неподвижности", - советует Варфоломеев.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ), часто называемый «синдромом эконом-класса», является тихим убийцей, который может нанести удар, когда вы меньше всего этого ожидаете.Ожидание в переполненных аэропортах, тесные кресла в самолете и длительные перелеты — все это способствует развитию этого потенциально смертельного состояния.Есть несколько факторов, которые могут усугубить состояние во время путешествия, в том числе сидячая поза, тесная посадка и длительная неподвижность.Эти факторы сдавливают кровеносные сосуды и приводят к застою крови, увеличивая риск развития ТГВ.Исследования показали, что авиаперелеты продолжительностью более восьми часов значительно повышают вероятность развития ТГВ. Однако важно отметить, что это состояние может возникнуть на любом рейсе, независимо от его продолжительности или расположения сидений.Хотя ТГВ может затронуть любого, люди старше 40 лет особенно уязвимы. Варфоломеев подчеркивает риски, связанные с дальними рейсами, заявляя, что ежегодно такие путешествия совершают более 300 миллионов человек. Малоподвижный характер этих полетов повышает вероятность образования тромбов в глубоких венах ног.Распознавание симптомов ТГВ имеет решающее значение для раннего выявления и лечения.Эти симптомы также могут возникать на руке или животе, если там находится тромб. К счастью, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать до, во время и после путешествия, чтобы снизить риск.К счастью, есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития ТГВ до, во время и после путешествия.Перед поездкой желательно бросить курить и ограничить потребление фаст-фуда.Ранее МедикФорум писал о пользе скумбрии и сельди.

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