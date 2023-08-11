Диетолог Мансурова: привычка пить крепкий чай ведет к дефициту железа и нервному истощению
Диетолог Ирина Мансурова рассказала, как вредит здоровью употребление крепко заваренного чая.
Диетолог Мансурова рассказала, что при заваривании чая напиток после приготовления должен настаиваться лишь несколько минут (не больше 7). Но многие люди выдерживают настой более длительное время, к тому же используют довольно много заварки. В результате чай получается избыточно крепким.
«Если передержать настой, он может получиться слишком крутым, ведь в этом случае происходит переэкстракция», - поделилась Мансурова с «АиФ».
Врач заявила, что пить крепко заваренный чай часто и тем более на регулярной основе по многим причинам вредно для здоровья. В частности, от этого страдает система пищеварения, чья слизистая оболочка является слишком нежной тканью, чувствительной к воздействию такого напитка. В результате любители крепкого чая могут столкнуться с изжогой, кислотным рефлюксом, обострением гастрита или язвы.
Кроме того, привычка пить крепкий чай часто становится причиной дефицита железа.
«Проблемы с железом начинаются из-за того, что настоянный чай ухудшает усвоение этого вещества», - уточнила диетолог Мансурова.
Врач напомнила, что железо является одним из важнейших микроэлементов для организма – от его содержания в крови зависит работа щитовидной железы и выработка гормонов. Кроме того, в случае его дефицита развивается анемия, с которой ассоциируются разные нарушения, включая снижение уровня эритроцитов, хроническую усталость и выпадение волос.
Специалистка добавила, что крепкий чай является источником большого количества кофеина и пристрастие к нему провоцирует нежелательную возбудимость, проблемы со сном.
«Нервная система страдает от избыточно крепкого чая – вы рискуете познакомиться с повышенной тревожностью, истощением, могут даже, как самый негативный сценарий, появиться галлюцинации», - предупредила эксперт.
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Ирина Мансурова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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