Диетолог Мансурова: привычка пить крепкий чай ведет к дефициту железа и нервному истощению

«Если передержать настой, он может получиться слишком крутым, ведь в этом случае происходит переэкстракция», - поделилась Мансурова с «АиФ».

«Проблемы с железом начинаются из-за того, что настоянный чай ухудшает усвоение этого вещества», - уточнила диетолог Мансурова.

«Нервная система страдает от избыточно крепкого чая – вы рискуете познакомиться с повышенной тревожностью, истощением, могут даже, как самый негативный сценарий, появиться галлюцинации», - предупредила эксперт.

Диетолог Мансурова рассказала, что при заваривании чая напиток после приготовления должен настаиваться лишь несколько минут (не больше 7). Но многие люди выдерживают настой более длительное время, к тому же используют довольно много заварки. В результате чай получается избыточно крепким.Врач заявила, что пить крепко заваренный чай часто и тем более на регулярной основе по многим причинам вредно для здоровья. В частности, от этого страдает система пищеварения, чья слизистая оболочка является слишком нежной тканью, чувствительной к воздействию такого напитка. В результате любители крепкого чая могут столкнуться с изжогой, кислотным рефлюксом, обострением гастрита или язвы.Кроме того, привычка пить крепкий чай часто становится причиной дефицита железа.Врач напомнила, что железо является одним из важнейших микроэлементов для организма – от его содержания в крови зависит работа щитовидной железы и выработка гормонов. Кроме того, в случае его дефицита развивается анемия, с которой ассоциируются разные нарушения, включая снижение уровня эритроцитов, хроническую усталость и выпадение волос.Специалистка добавила, что крепкий чай является источником большого количества кофеина и пристрастие к нему провоцирует нежелательную возбудимость, проблемы со сном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ношение мобильника в кармане брюк является вредной привычкой для мужчин.

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