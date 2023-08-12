Гинеколог Комарова: вот почему женщинам следует спать без трусов

«Хорошо известно, что бактерии любят тепло», — объясняет врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Интимная зона тоже нуждается в воздухе

Сон без трусиков может снизить риск инфицирования

"В этом случае, как правило, лучше носить только хлопчатобумажное белье, так как оно более воздухопроницаемо, чем синтетические ткани".

Спать голышом: есть только один недостаток

"Рекомендуется мыть их раз в неделю, чтобы бактерии не могли размножаться так сильно. Конечно, через голую кожу они передаются гораздо сильнее, чем через ткань нижнего белья и пижамы".

Оптимальная температура тела

Уменьшение неприятного запаха тела

Легкая пижама как альтернатива

Что касается одежды для сна, у каждой женщины есть свои предпочтения: кому-то она нравится уютнее и теплее, кому-то кружевной и откровенной. Вместо того, чтобы носить пижаму, неглиже и тому подобное, она считает, что лучше спать под ними полностью голой.Если вы никогда не выпускаете свою интимную зону на воздух, вы создаете идеальную среду для размножения микробов, потому что они любят теплый влажный климат — и будут счастливы, если вы подкрепите это, надевая нижнее белье на ночь.Большинство женщин днём всё равно носят нижнее белье — а поверх него часто надевают узкие брюки, а это значит, что воздух вообще не может попасть в интимную зону.Особенно женщинам, у которых часто возникают проблемы с грибковыми инфекциями или абсцессами, рекомендуется не носить нижнее белье на ночь. Потому что свежий воздух затрудняет размножение грибков и снижает вероятность заражения.Одним из недостатков сна голышом является необходимость чаще менять постельное белье.Организм адаптируется к суточному ритму. Это регулирует температуру тела, которая, в свою очередь, является одним из важнейших факторов, влияющих на сон человека.Если во время сна телу слишком тепло, это может негативно сказаться на качестве сна. Когда температура оптимальна, организм также лучше регулирует уровень гормона стресса кортизола.Как бы странно это ни звучало, полезно время от времени выпускать ноги, подмышки и интимные зоны «на воздух». Таким образом пот на коже и в складках кожи лучше высыхает.Но одну вещь вы должны иметь в виду: то, что вы спите голышом, не означает, что вы не можете ходить безНекоторым просто не нравится ощущение голой кожи под одеялом или они очень быстро замерзают, поэтому спать голышом для них не вариант. В таких случаях желательно носить что-то особенно воздушное, чтобы хотя бы иметь возможность взять с собой часть преимуществ.Например, идеальными будут шорты-боксеры или широкие пижамные штаны, под которые потом можно будет не надевать нижнее белье.Ранее МедикФорум писал о дефиците витамина Д.

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