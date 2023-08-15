Диетолог Пономарева: метод циклического подсчета калорий помогает стабильного худеть

"Достаточные физические упражнения и спорт помогают увеличить потребление калорий. Тем не менее, употребление одного и того же количества калорий каждый день может быть утомительным и раздражающим, особенно если, например, вы собираетесь на день рождения с друзьями и не можете по-настоящему пировать", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Цикл калорий: худейте в соответствии с вашими потребностями

Пример расчета: так может выглядеть неделя цикла калорий

"Это позволяет вам адаптировать свой рацион к повседневной жизни, а не наоборот. Дни, когда вы едите больше, называются днями рефида. Их не следует путать с известными Cheat Days, когда можно развлечься, не считая калорий".

Калорийный цикл: преимущества

"При использовании этого метода похудения важно точно рассчитать, в какие дни вы хотите есть больше или меньше. Если в начале недели вы уже знаете, что в пятницу пойдете на фуршет с друзьями, то запланируйте на этот день день более высокой калорийности рациона".

Для того, чтобы похудеть, баланс калорий имеет решающее значение. Таким образом, вы должны быть в умеренном дефиците калорий все время. Это означает, что вы потребляете меньше калорий, чем тратите.Здесь в дело вступает так называемый цикл калорий. С помощью этого метода вы должны похудеть в долгосрочной перспективе. Но как это работает на самом деле?В классической диете вы смотрите на баланс калорий в течение дня. Индивидуальная скорость основного обмена не должна превышаться, чтобы вы потеряли жировые отложения.Как объясняет диетолог цикл калорий (также известный как смещение калорий) рассчитан на период в одну неделю. Это означает, что вы можете разделить ежедневное количество калорий индивидуально.При общем количестве калорий в 12 600 калорий вы можете съедать 1800 калорий в день. Однако, если разделить калории вариативно, то можно съесть только 1512,5 ккал за два дня, 1725 ккал за три дня и затем по 2200 ккал в каждый из оставшихся двух дней, например, в выходные.Исследование цикла калорий показало, что люди, которые регулируют свои потребности в калориях индивидуально, теряют вес более последовательно и остаются на высоте дольше.Поскольку этот метод дает вам больше свободы в составлении своего рациона, вам будет легче достичь своей цели. Благодаря эволюции человеческий организм приспособлен к тому, что он не получает одинаковую энергообеспеченность каждый день. Поскольку бывают дни, когда вы то более, то менее голодны, циклирование калорий идеально подходит для удовлетворения потребностей вашего тела.Это означает, что вам не нужно обходиться без него, вы можете с нетерпением ждать вечера и при этом оставаться в дефиците калорий в конце недели.Этот метод требует немного больше усилий, но если вам удается оставаться в дефиците и терять вес в долгосрочной перспективе, стоит попробовать циклирование калорий.Ранее МедикФорум писал об вреде колбасы.

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