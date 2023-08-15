Невролог Алехина объяснила, почему вы худеете или толстеете во время стресса
На самом деле можно похудеть от слишком большого стресса. Не обязательно имеет значение, имеет ли стресс психологическую природу или вы каждый день спешите с одной встречи на другую.
Когда дело доходит до похудения из-за стресса, в дело вступают известные гормоны стресса, которые тормозят одни метаболические процессы и позволяют другим работать на полной скорости.
Потеря веса от стресса: вот почему это возможно
"Если вы теряете вес из-за стресса, это обычно происходит из-за нескольких факторов, которые сочетаются друг с другом. Но о здоровом похудении не может быть и речи. В долгосрочной перспективе потеря веса из-за стресса представляет опасность для здоровья", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МеикФорум.
Гормональный всплеск
С другой стороны, ваше тело сжигает больше калорий из-за увеличения притока крови к мышцам и увеличения частоты сердечных сокращений. Мозг также нуждается в большем количестве глюкозы, когда он подвергается стрессу.
Увеличение аппетита
Стресс также автоматически снижает аппетит у некоторых людей, что означает, что они потребляют меньше калорий.
"Если вы принадлежите к этому типу людей, вы будете есть значительно меньшими порциями в стрессовые периоды или полностью пропустите некоторые приемы пищи, чтобы продолжать функционировать быстрее", - объясняет Алехина.
Кроме того, некоторые люди в состоянии стресса склонны дергаться и ерзать отдельными частями тела.
Это также сжигает невообразимые калории. Если вы не едите его каждый день, вы потеряете вес в долгосрочной перспективе из-за дефицита калорий.
Проблемы с кишечником
Проблема в том, что при стрессе кишечник хуже снабжается кровью. В результате важные питательные вещества не могут попасть в организм через стенку кишечника. Постоянный стресс также делает вас более восприимчивыми к таким серьезным заболеваниям, как синдром раздраженного кишечника. Ведь стресс угнетает не только вашу пищеварительную систему, но и вашу иммунную систему. Ваше тело дольше удерживает пищу в кишечнике, что может привести к боли в животе.
"Однако есть также люди, которые набирают вес, когда они слишком напряжены. Часто это связано с тем, что пострадавшие все чаще прибегают к нездоровым закускам и большому количеству шоколада в качестве ритуала поощрения в стрессовые времена, но меньше двигаются, особенно при сидячей деятельности".
Научиться управлять стрессом
Следуйте этим советам на работе и дома, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.
- Дышите: глубоко вдохните через нос, пока в легких не останется воздуха, и глубоко выдохните через рот, предпочтительно закрыв глаза.
Повторить примерно пять раз.
- Раскрашивание: если вы не любите рисовать по своим собственным идеям, вы можете разместить на работе книжки-раскраски для взрослых и сделать пятиминутный перерыв, чтобы раскрасить их.
- Упражнения благодарности: осознайте, чего вы уже достигли сегодня или за что вы благодарны в своей жизни. Спросите себя: так ли плохо то, что происходит в этой стрессовой ситуации. Через год это все еще будет иметь смысл?
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