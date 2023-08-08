Терапевт Белова: арбуз и свекла относятся к помогающим от отеков продуктам-диуретикам

Многие люди хорошо знают, что такое диуретики – это мочегонные средства, стимулирующие работу почек по выработке мочи, позволяющей вывести из организма лишнюю соль и воду. Препараты диуретики доступны в аптеках, но терапевт Белова отметила в интервью «МедикФорум», что бесконтрольное использование таких средств чревато неприятными последствиями – например, нарушением баланса жидкости и электролитов в организме, возникновением обезвоживания, тошноты и головной боли.Специалистка обратила внимание на то, что выведению лишней жидкости и вместе с этим избавлению от отеков могут помогать продукты, обедающие свойствами натуральных диуретиков. В отличие от лекарств, эти продукты, употребляемые в умеренном количестве, не представляют вышеупомянутой опасности для здоровья.Терапевт Белова посоветовала включать в рацион арбуз, свеклу и другие помогающие от отеков продукты-диуретики.Спелый банан содержит около 400 мг калия – минерала, который действует как электролит и играет главную роль в поддержании баланса жидкости в организме.Его плоды являются источником как калия, так и магния, двух питательных веществ, оказывающих мочегонное действие.Не только кофе, но и чашка чая, черного или зеленого, может быть естественным диуретиком благодаря содержанию кофеина – природного стимулятора, который в то числе «подгоняет» почки.Этот сорняк, по словам терапевта Беловой, на самом деле является съедобной листовой зеленью, которая содержит растительные соединения, способные оказывать мягкое мочегонное действие.Корнеплод является богатым источником калия и магния – двух мощных натуральных «нейтрализаторов» жидкости.В его составе присутствуют фитохимические вещества фталиды, которые обладают мочегонным эффектом.Их мочегонное и противоотечное действие объясняется большим количеством калия. Также в апельсинах присутствует магний, способствующий здоровью мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Другие цитрусовые, такие как грейпфруты, лаймы и лимоны, тоже содержат эти два минерала, только в меньших количествах.Парадокс, но полные воды арбузы помогают организму избавляться от ее излишков. Этот эффект объясняется наличием калия, магния и аминокислоты цитруллин, ответственной за процессы своевременного удаления отходов из организма, объяснила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны составлять основу рациона после 30 лет.

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