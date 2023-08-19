Врач Захарова: эти 3 симптома говорят, что у вас серьезные проблемы со здоровьем

«Наше повседневное здоровье может показаться чем-то вроде минного поля, и легко не обращать внимания на наши симптомы, но есть некоторые симптомы, которые могут быть признаком чего-то большего, и это не следует так легко отбрасывать», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Чрезмерное потоотделение

«Чрезмерное потоотделение может быть вызвано стресом, менопаузой, приемом лекарств, низким уровнем сахара в крови и употреблением алкоголя. Однако важно пройти обследование, если потливость необъяснима, так как это может быть симптомом таких заболеваний, как диабет, проблемы с щитовидной железой и расстройства нервной системы. Ночная потливость также может быть вызвана инфекциями и, очень редко, некоторыми видами рака, такими как болезнь Ходжкина».

Неходжкинская лимфома

Лимфома Ходжкина

Карциноидные опухоли

Лейкемия

Мезотелиома

Рак кости

Рак простаты

Рак почки

Опухоли зародышевых клеток

Распространенный медуллярный рак щитовидной железы.

Шум в ушах

"Однако, если вы испытываете шум в ушах в течение некоторого времени или он ухудшается, проверьте его; это может быть признаком основного заболевания, такого как диабет, заболевания щитовидной железы, дефицит железа или рассеянный склероз".

Отек ног

«Однако, если нет очевидного объяснения отеку ног или у вас есть какие-либо сопутствующие симптомы, вам следует обратиться к врачу; иногда отек может быть вызван проблемами с сердцем, почками или печенью.Если отек затрагивает только одну ногу или у вас есть связанное с ним покраснение или боль, вам следует срочно обратиться к врачу, чтобы проверить наличие инфекции или тромба (тромбоза глубоких вен)».

Учитывая, насколько заняты многие из нас в повседневной жизни, может возникнуть соблазн игнорировать некоторые, казалось бы, безобидные симптомы. В то время как некоторые изменения в нашем теле могут не вызывать особых опасений, в других случаях они являются признаком чего-то более серьезного.Имея это в виду, врач говорит о трех симптомах, которые вы никогда не должны игнорировать.Потоотделение больше, чем обычно, не всегда связано с жаркой погодой.Чрезмерное потоотделение может быть общим признаком рака.Шум в ушах, или звон в ушах, часто безвреден и может пройти сам по себе.Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас возник внезапный шум в ушах после травмы головы, сопровождаемый другими симптомами, такими как онемение или слабость лица, сильное головокружение или внезапная потеря слуха, поскольку это может быть признаком инсульта.Если ваш шум в ушах менее внезапный, но влияет на одно ухо или имеет пульсирующий звук, похожий на сердцебиение, срочно обратитесь к врачу. Возможно, вам придется пройти дополнительные тесты, чтобы исключить аномально сформированные кровеносные сосуды или наросты.Ноги могут стать более опухшими в жару или в результате длительного сидения, но они также могут сигнализировать о чем-то более серьезном.Чаще всего генерализованный отек ног может быть вызван скоплением жидкости (отеком) из-за слишком долгого стояния или сидения в одном и том же положении, избыточного веса, беременности, приема определенных лекарств или слишком большого количества соли в вашем рационе.Если вы испытываете какие-либо из этих необъяснимых симптомов, стоит поговорить с врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о наследственных видах рака.

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