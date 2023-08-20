Нутрициолог Строков: эта добавка улучшает ваш сон, настроение и здоровье сердца

«Магний необходим для того, чтобы каждая клетка вашего тела функционировала наилучшим образом. Наука показывает, что магний может поддерживать настроение, беспокойство, сон, уровень гормонов и здоровье костей, и это лишь некоторые из преимуществ», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Магний может способствовать лучшему сну, регулируя ваш циркадный ритм. Кроме того, он может способствовать расслаблению мышц, что может помочь вашему телу и разуму чувствовать себя готовыми ко сну. Польза магния для сна была подтверждена наукой: исследователи обнаружили, что люди с низким потреблением магния, как правило, спят меньше и имеют более низкое качество сна», - сказал Строков.

Орехи

Бобовые

Авокадо

Семена

Цельнозерновые.

Что касается плохого сна и плохого настроения, доктор Ньюман-Бейнарт признал, что диета, физические упражнения и уход за собой действительно могут помочь улучшить ситуацию. Но она сочувствовала, что может быть трудно оставаться в курсе всего этого, не чувствуя себя совсем собой.Таким образом, врач рассказал, что быстрый способ помочь себе — это принять добавку магния.Углубляясь в основную потребность человека во сне, Строков заявил:Врач перешел к настроению: исследования показали, что уОдно исследование показало, что более 80 процентов женщин в постменопаузе имеют низкий уровень магния в крови, и эти женщины чаще сообщают о депрессии.который также советует тем, кто борется с настроением, отказаться от алкоголя. Еще одно фантастическое преимущество добавок с магнием заключается в том, что он помогает контролировать сокращения сердечной мышцы, поддерживая здоровое сердце», — заявил он.В поддержку этого большое исследование более чем 3700 женщин в постменопаузе показало, что у женщин с более высоким уровнем магния было меньше воспалительных маркеров, связанных с сердечными заболеваниями, что позволяет предположить, что у них было лучшее здоровье сердца.Прежде чем принимать какую-либо добавку, лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом, насколько это безопасно для вас, основываясь на вашей истории болезни.Для тех, кому их врач или местный фармацевт дал добро на прием добавок магния, также могут быть полезны другие способы.Магний может помочь при симптомах предменструального синдрома и улучшить здоровье костей.Ранее МедикФорум писал о трансжирах в мясных и молочных продуктов.

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