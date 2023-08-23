Гепатолог Южнова: признак, когда вы чистите зубы, сигнализирует о жировой болезни печени
Если жировая болезнь печени прогрессирует так далеко, это может привести к печеночной недостаточности и даже смерти.
Печень — один из наших жизненно важных органов, который обеспечивает более 500 важнейших функций.
К ним относятся расщепление пищи и преобразование ее в энергию, а также удаление токсинов из крови. Поэтому любые проблемы с печенью могут быть опасными и вызывать симптомы, затрагивающие различные участки тела. Как следует из названия, жировая болезнь печени возникает, когда в печени слишком много жира.
Это часто вызвано такими факторами, как избыточный вес и недостаточная физическая активность.
Хотя изначально оно может не вызывать никаких симптомов, чем дольше его не лечить, тем сильнее может пострадать ваша печень, что приводит к появлению характерных признаков.
Наиболее тяжелой и последней стадией жировой болезни печени является цирроз. Это рубцевание печени, возникающее после многолетнего повреждения.
«Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань в печени и мешает печени работать должным образом. Ущерб, причиненный циррозом печени, невозможно обратить вспять, и в конечном итоге он может стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Цирроз может привести к летальному исходу, если откажет печень. Однако обычно требуются годы, чтобы заболевание достигло этой стадии, и лечение может помочь замедлить его прогрессирование. Каждый год миллионы людей умирают от цирроза печени, людям с этим заболеванием требуется трансплантация печени, чтобы выжить.
Довольно часто симптомы появляются только в том случае, если болезнь достигла этой стадии.
Есть один симптом цирроза печени, который будет заметен при чистке зубов.
"Это кровоточивость десен. Это также может сопровождаться частыми носовыми кровотечениями и синяками. Чрезмерное кровотечение возникает из-за цирроза печени, поскольку при повреждении печени может замедлиться или прекратиться выработка белков, необходимых для свертывания крови".
Другие признаки цирроза печени, на которые следует обратить внимание, включают:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и атрофия мышц
- Чувство тошноты (тошнота) и рвота.
- Чувствительность или боль в области печени.
- Крошечные красные линии (кровеносные капилляры) на коже выше уровня талии.
- Очень зудит кожа
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Выпадение волос
- Лихорадка и приступы дрожи
- Отеки ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
- Вздутие живота из-за скопления жидкости, известного как асцит.
На более поздних стадиях цирроза вы можете обнаружить кровь в рвоте или стуле.
Если у вас возникли какие-либо симптомы цирроза печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.
Чтобы снизить риск развития жировой болезни печени, Национальная служба здравоохранения рекомендует:
- Похудение, если у вас избыточный вес
- Регулярно занимаюсь спортом
- Здоровое сбалансированное питание
- Отказ от курения.
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