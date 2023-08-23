Гепатолог Южнова: признак, когда вы чистите зубы, сигнализирует о жировой болезни печени

«Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань в печени и мешает печени работать должным образом. Ущерб, причиненный циррозом печени, невозможно обратить вспять, и в конечном итоге он может стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Это кровоточивость десен. Это также может сопровождаться частыми носовыми кровотечениями и синяками. Чрезмерное кровотечение возникает из-за цирроза печени, поскольку при повреждении печени может замедлиться или прекратиться выработка белков, необходимых для свертывания крови".

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и атрофия мышц

Чувство тошноты (тошнота) и рвота.

Чувствительность или боль в области печени.

Крошечные красные линии (кровеносные капилляры) на коже выше уровня талии.

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Выпадение волос

Лихорадка и приступы дрожи

Отеки ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Вздутие живота из-за скопления жидкости, известного как асцит.

Похудение, если у вас избыточный вес

Регулярно занимаюсь спортом

Здоровое сбалансированное питание

Отказ от курения.

Печень — один из наших жизненно важных органов, который обеспечивает более 500 важнейших функций.К ним относятся расщепление пищи и преобразование ее в энергию, а также удаление токсинов из крови. Поэтому любые проблемы с печенью могут быть опасными и вызывать симптомы, затрагивающие различные участки тела. Как следует из названия, жировая болезнь печени возникает, когда в печени слишком много жира.Это часто вызвано такими факторами, как избыточный вес и недостаточная физическая активность.Хотя изначально оно может не вызывать никаких симптомов, чем дольше его не лечить, тем сильнее может пострадать ваша печень, что приводит к появлению характерных признаков.Наиболее тяжелой и последней стадией жировой болезни печени является цирроз. Это рубцевание печени, возникающее после многолетнего повреждения.Цирроз может привести к летальному исходу, если откажет печень. Однако обычно требуются годы, чтобы заболевание достигло этой стадии, и лечение может помочь замедлить его прогрессирование. Каждый год миллионы людей умирают от цирроза печени, людям с этим заболеванием требуется трансплантация печени, чтобы выжить.Довольно часто симптомы появляются только в том случае, если болезнь достигла этой стадии.Есть один симптом цирроза печени, который будет заметен при чистке зубов.Это также может вызвать изменения в вашей личности, проблемы со сном (бессонница), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания.На более поздних стадиях цирроза вы можете обнаружить кровь в рвоте или стуле.Если у вас возникли какие-либо симптомы цирроза печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о пользе малосольных огурцов.

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