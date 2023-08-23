Гепатолог Южнова: признак, когда вы чистите зубы, сигнализирует о жировой болезни печени

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Гепатолог Южнова: признак, когда вы чистите зубы, сигнализирует о жировой болезни печени


Если жировая болезнь печени прогрессирует так далеко, это может привести к печеночной недостаточности и даже смерти.


Печень — один из наших жизненно важных органов, который обеспечивает более 500 важнейших функций.

К ним относятся расщепление пищи и преобразование ее в энергию, а также удаление токсинов из крови. Поэтому любые проблемы с печенью могут быть опасными и вызывать симптомы, затрагивающие различные участки тела. Как следует из названия, жировая болезнь печени возникает, когда в печени слишком много жира.

Это часто вызвано такими факторами, как избыточный вес и недостаточная физическая активность.

Хотя изначально оно может не вызывать никаких симптомов, чем дольше его не лечить, тем сильнее может пострадать ваша печень, что приводит к появлению характерных признаков.

Наиболее тяжелой и последней стадией жировой болезни печени является цирроз. Это рубцевание печени, возникающее после многолетнего повреждения.

«Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань в печени и мешает печени работать должным образом. Ущерб, причиненный циррозом печени, невозможно обратить вспять, и в конечном итоге он может стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Цирроз может привести к летальному исходу, если откажет печень. Однако обычно требуются годы, чтобы заболевание достигло этой стадии, и лечение может помочь замедлить его прогрессирование. Каждый год миллионы людей умирают от цирроза печени, людям с этим заболеванием требуется трансплантация печени, чтобы выжить.

Довольно часто симптомы появляются только в том случае, если болезнь достигла этой стадии.

Есть один симптом цирроза печени, который будет заметен при чистке зубов.

"Это кровоточивость десен. Это также может сопровождаться частыми носовыми кровотечениями и синяками. Чрезмерное кровотечение возникает из-за цирроза печени, поскольку при повреждении печени может замедлиться или прекратиться выработка белков, необходимых для свертывания крови".

Другие признаки цирроза печени, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и атрофия мышц
  • Чувство тошноты (тошнота) и рвота.
  • Чувствительность или боль в области печени.
  • Крошечные красные линии (кровеносные капилляры) на коже выше уровня талии.
  • Очень зудит кожа
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Выпадение волос
  • Лихорадка и приступы дрожи
  • Отеки ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости 
  • Вздутие живота из-за скопления жидкости, известного как асцит.
Это также может вызвать изменения в вашей личности, проблемы со сном (бессонница), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания.
На более поздних стадиях цирроза вы можете обнаружить кровь в рвоте или стуле.

Если у вас возникли какие-либо симптомы цирроза печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.

Чтобы снизить риск развития жировой болезни печени, Национальная служба здравоохранения рекомендует:
  • Похудение, если у вас избыточный вес
  • Регулярно занимаюсь спортом
  • Здоровое сбалансированное питание
  • Отказ от курения.


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