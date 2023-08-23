Эндокринолог Юрочкин: заболеть диабетом 2 типа можно в связи со старением

«Есть исследовательские данные, которые показывают, что повышенный риск этого заболевания связан с дефицитом секреции инсулина, а также с растущей резистентностью к инсулину, которая возникает с возрастом».

«Из-за нехватки сна происходит сдвиг циркадных ритмов, который может привести к нарушению баланса гормонов, таких как кортизол. Этот гормональный дисбаланс ведет к увеличению аппетита, повышению уровня сахара в крови и резистентности к инсулину», - поделился эндокринолог.

При диабете 2 типа клетки организма не реагируют нормально на инсулин, в результате чего в крови циркулирует слишком много сахара. Общемировая статистика такова: за последние 20 лет число взрослых людей с этим диагнозом увеличилось более чем вдвое. Эндокринолог Юрочкин отметил в беседе с «МедикФорум», что диабет 2 типа не возникает по какой-то одной причине – существует много факторов, которые повышают его риск.В частности, сказал врач, заболеть диабетом 2 типа можно в связи со старениемТакже, добавил Юрочкин, подвержены такому диабету люди с «сидячей» профессией и малоподвижным образом жизни в целом – обстоятельствами, которые повышают вероятность употребления слишком большого количества калорий и появления лишнего веса, одного из факторов развития диабета 2 типа. Чтобы тело сжигало калории, нужно двигаться, подчеркнул медик.Кроме того, заболеть диабетом 2 типа рискуют люди, которые систематически недосыпают или занимаются какой-то работой в ночное время.Он добавил, что склонность к заболеванию диабетом 2 типа усиливается при наличии фигуры-яблока (когда больше жира накапливается вокруг талии, а не бедер) и при высоком уровне невротизма беспокойства, особенно у мужчин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди ощущают плохое самочувствие из-за магнитных бурь.

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