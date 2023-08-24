Диетолог Пономарева рассказала как убрать 5 см жира на животе за неделю без диет

«Попробуйте этот трюк, чтобы сбросить 5 см жира на животе и терять от 0,5 до 1 кг каждую неделю», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Каждый прием пищи также будет содержать одну порцию нежирного белка размером с ладонь. Овощей или салата должно быть одна горсть".

«Доказано, что через шесть недель диета уменьшает количество опасного висцерального жира на 14 процентов, снижает кровяное давление, снижает уровень холестерина и помогает уменьшить талию до 5 см без каких-либо дополнительных упражнений».

"Это мощная клеточная уборка всех систем организма. Это похоже на переработку в нашем организме во время голодания. Он может очистить старые, ненужные белки и по-настоящему навести порядок", - объясняет Пономарева.

Похудение не обязательно означает часы кардиотренировок или принуждение себя к ограничительной диете. Вполне возможно увидеть, как килограммы упадут, если внести всего лишь несколько вполне управляемых изменений в образ жизни.Люди могут похудеть за считанные дни с помощью одного простого диетического трюка. Для этого не потребуется новый дорогой абонемент в тренажерный зал или какие-то специальные суперпродукты — метод совершенно бесплатен.Пономарева посоветовала худеющим, что в рамках этого плана по снижению весаЧасто люди распределяют еду по своему вкусу: щедрая порция рафинированных углеводов, но немного скудная порция овощей. Однако метод останавливает это. В каждом приеме пищи худеющие должны иметь порцию крахмалистых углеводов размером с кулак.Люди, сидящие на диете, могут увидеть некоторые преобразующие результаты, просто используя его прием порционирования.На этой диете худеющие по-прежнему могут наслаждаться закусками, причем предпочтительными являются фрукты. Люди, худеющие, могут наслаждаться двумя порциями фруктов размером с кулак в день, будь то свежие, консервированные или разбавленные водой.Люди, сидящие на диете, также могут употреблять полпинты обезжиренного или полуобезжиренного молока или две баночки простого йогурта. Тем, кто надеется похудеть, следует делать это безопасно и с соблюдением правил здоровья, проконсультировавшись с врачом, прежде чем начинать план по снижению веса.Кроме того, есть один некалорийный напиток, который врачи рекомендуют включить в свой рацион, если вы хотите сжечь жир и похудеть. Пономарева подчеркнула важность употребления черного кофе даже в часы, когда нет приема пищи.Черный кофе с его горьким вкусом не вызывает инсулиновую реакцию в фазе голода. Напиток способен стимулировать процесс, называемый аутофагией, который похож на клеточную систему домашнего хозяйства в нашем организме во время голодания.Ранее МедикФорум писал о вреде жирной говядины для желчного пузыря.

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