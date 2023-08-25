Врач Андреева: эти 2 популярных продукта повышают риск смертельных инсультов

Сахар

"В недавнем исследовании 2023 года на каждые пять процентов увеличения общего потребления калорий за счет сахара наблюдалось 10-процентное увеличение риска инсульта. Речь шла о «свободных сахарах», то есть о всех сахарах, добавляемых в пищу производителями, а также о домашнем сахаре, таком как мед, сироп и любые фруктовые соки, но не о «несвободных» сахарах, которые естественным образом содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах. продукты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Соль

«Когда кровяное давление слишком высокое, это увеличивает риск разрыва кровеносного сосуда головного мозга, что приводит к кровоизлиянию в мозг — инсульту».

«Переход на заменитель соли, который содержит меньше хлорида натрия и больше калия, снизил как систолическое, так и диастолическое артериальное давление и привел к снижению риска инсульта и сердечного приступа на 11 процентов» .

Инсульты — это потенциально опасные для жизни состояния, которые возникают, когда кровоснабжение головного мозга временно прекращается. В большинстве случаев это происходит в результате тромба , но инсульт может быть вызван и разрывом кровеносного сосуда.Как и во многих других медицинских проблемах, на общий риск инсульта может влиять ваша диета.Врач рассказала о продуктах, которых следует избегать по этой причине.Она предупредила о рисках избытка сахара и соли в нашем рационе.По ее словам, диеты с высоким содержанием сахара повышают риск инсульта.Употребление слишком большого количества сахара означает, что вы часто едите сахар вместо чего-то более здорового.Продукты с высоким содержанием сахара приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что затем вызывает тягу к большему количеству сахара. Они связаны с ожирением, диабетом 2 типа и высоким кровяным давлением.Чтобы сократить потребление сахара, она рекомендовала читать этикетки на продуктах и выбирать продукты с низким содержанием сахара. Продукты с низким содержанием сахара классифицируются как продукты, содержащие пять или менее граммов общего сахара на 100 г.Соль является основным фактором высокого кровяного давления и одним из провоцирующих факторов инсульта.Соль часто спрятана в продуктах. Среднестатистический взрослый человек потребляет от девяти до 12 г соли в день, что в два раза превышает рекомендуемое количество в пять граммов в день.Она также рекомендовала, где это возможно, черпать вдохновение из средиземноморской диеты, чтобы снизить риск инсульта.Средиземноморская диета отдает предпочтение фруктам, овощам, бобовым, цельнозерновым продуктам и полезным жирам и включает меньше ультраобработанных продуктов и мяса.Снижение потребления соли не упоминается в средиземноморской диете, но является частью диеты DASH – модифицированной средиземноморской диеты, разработанной для снижения артериального давления.DASH означает диетические подходы к борьбе с гипертонией. Доказано, что диета DASH снижает кровяное давление и снижает риск инсульта на 12 процентов, добавляет Андреева.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.