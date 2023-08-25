Врач Андреева: эти 2 популярных продукта повышают риск смертельных инсультов

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Врач Андреева: эти 2 популярных продукта повышают риск смертельных инсультов


Эксперты в области здравоохранения считают, что люди виновны в потреблении слишком большого количества этих потенциально вредных ингредиентов, которые могут повысить риск инсульта.


Инсульты — это потенциально опасные для жизни состояния, которые возникают, когда кровоснабжение головного мозга временно прекращается. В большинстве случаев это происходит в результате тромба , но инсульт может быть вызван и разрывом кровеносного сосуда.

Как и во многих других медицинских проблемах, на общий риск инсульта может влиять ваша диета.

Врач рассказала о продуктах, которых следует избегать по этой причине.

Она предупредила о рисках избытка сахара и соли в нашем рационе.

Сахар


По ее словам, диеты с высоким содержанием сахара повышают риск инсульта.

"В недавнем исследовании 2023 года на каждые пять процентов увеличения общего потребления калорий за счет сахара наблюдалось 10-процентное увеличение риска инсульта. Речь шла о «свободных сахарах», то есть о всех сахарах, добавляемых в пищу производителями, а также о домашнем сахаре, таком как мед, сироп и любые фруктовые соки, но не о «несвободных» сахарах, которые естественным образом содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах. продукты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Употребление слишком большого количества сахара означает, что вы часто едите сахар вместо чего-то более здорового.

Продукты с высоким содержанием сахара приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что затем вызывает тягу к большему количеству сахара. Они связаны с ожирением, диабетом 2 типа и высоким кровяным давлением.

Чтобы сократить потребление сахара, она рекомендовала читать этикетки на продуктах и выбирать продукты с низким содержанием сахара. Продукты с низким содержанием сахара классифицируются как продукты, содержащие пять или менее граммов общего сахара на 100 г.

Соль


Соль является основным фактором высокого кровяного давления и одним из провоцирующих факторов инсульта.

«Когда кровяное давление слишком высокое, это увеличивает риск разрыва кровеносного сосуда головного мозга, что приводит к кровоизлиянию в мозг — инсульту».


Соль часто спрятана в продуктах. Среднестатистический взрослый человек потребляет от девяти до 12 г соли в день, что в два раза превышает рекомендуемое количество в пять граммов в день.

«Переход на заменитель соли, который содержит меньше хлорида натрия и больше калия, снизил как систолическое, так и диастолическое артериальное давление и привел к снижению риска инсульта и сердечного приступа на 11 процентов» .


Она также рекомендовала, где это возможно, черпать вдохновение из средиземноморской диеты, чтобы снизить риск инсульта.

Средиземноморская диета отдает предпочтение фруктам, овощам, бобовым, цельнозерновым продуктам и полезным жирам и включает меньше ультраобработанных продуктов и мяса.

Снижение потребления соли не упоминается в средиземноморской диете, но является частью диеты DASH – модифицированной средиземноморской диеты, разработанной для снижения артериального давления.

DASH означает диетические подходы к борьбе с гипертонией. Доказано, что диета DASH снижает кровяное давление и снижает риск инсульта на 12 процентов, добавляет Андреева.


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