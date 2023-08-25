Кардиолог Варфоломеев: риск сердечного приступа можно снизить переехав в другой район

128 Фото: https://unsplash.com/photos/rJ1igIZDcAI
Кардиолог Варфоломеев: риск сердечного приступа можно снизить переехав в другой район


По мнению исследователей, риск сердечного приступа может быть значительно снижен в зависимости от вашего местоположения.


"Появляется все больше свидетельств того, что район, в котором мы живем, влияет на наше здоровье. Оценивая данные, собранные у 36 000 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет, исследователи сделали ряд ключевых выводов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Участники ответили на вопросы анкеты о том, насколько безопасно они себя чувствуют в отношении преступности в своем районе, удовлетворенности сообщества и как они оценивают особенности района.

В раздел эстетики исследования вошли деревья, мусор, тротуары и доступ к магазинам и местным объектам. В среднем за 12 лет произошло около 2000 смертей, 756 из которых были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Было зарегистрировано около 3000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы. Они обнаружили, что люди, которые сообщили, что живут в районах, где они чувствовали себя в безопасности от преступности, имели на девять процентов меньше шансов умереть в течение периода наблюдения.

И, согласно докладу, у них на 10 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-кардиолог Варфоломеев прокомментировал полученные результаты.

«Это исследование подчеркивает важность многих аспектов нашего окружения для здоровья сердца и долголетия».

Факторы включали:
  • Чувствовать себя в безопасности
  • Наличие магазинов
  • Транспорт
  • Парки рядом
  • Чистота.
Еще одним фактором, выявленным в ходе исследования, было «ощущение, что наш район - хорошее место для жизни и воспитания детей». Люди, которые чувствовали себя в безопасности, имели на 10 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако результаты исследования ограничены, поскольку все люди проживали в Китае, поэтому необходимы дополнительные исследования.

Факторы риска сердечного приступа


"Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и курение могут повысить риск сердечного приступа".


Симптомы сердечного приступа


Свяжитесь со службой скорой помощи, если у вас возникнут какие-либо из следующих признаков сердечного приступа:
  • Центральная боль в груди или дискомфорт в груди, который не проходит – он может ощущаться как давление, стеснение или сдавливание.
  • Боль, иррадиирующая в левую руку или обе руки, а также в шею, челюсть, спину или живот.
  • Бессознательное состояние
  • Захваты или примерка
  • Затрудненное дыхание (храп или скрежетание)
  • Быстрое сердцебиение
  • Низкое или неопределяемое сердцебиение
  • Синюшное или бледное покалывание в коленях, руках и губах.
  • Боль в груди и одышка, тошнота, потливость или кашель с кровью.
Сердечный приступ должен быть осмотрен врачом как можно скорее.


Ранее МедикФорум писал о пользе сливы для профилактики анемии.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Варфоломеев: витамин D снижает риск сердечного приступа на 19%
Кардиолог Варфоломеев назвал ключевых 5 признаков сердечного приступа
Потребление фруктов и овощей снижает риск смерти от сердечного приступа
Теги : советы врачей, риск сердечных заболеваний, профилактика болезней сердца
Терапевт Чернышова назвала нерегулярное питание среди разрушающих желудок привычек
Врач Соломатина: инжир облегчает выведение мокроты при кашле
Терапевт Ильинская: проблемы с мочевым пузырем могут вызывать резкое повышение давления