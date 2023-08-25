Кардиолог Варфоломеев: риск сердечного приступа можно снизить переехав в другой район
По мнению исследователей, риск сердечного приступа может быть значительно снижен в зависимости от вашего местоположения.
"Появляется все больше свидетельств того, что район, в котором мы живем, влияет на наше здоровье. Оценивая данные, собранные у 36 000 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет, исследователи сделали ряд ключевых выводов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Участники ответили на вопросы анкеты о том, насколько безопасно они себя чувствуют в отношении преступности в своем районе, удовлетворенности сообщества и как они оценивают особенности района.
В раздел эстетики исследования вошли деревья, мусор, тротуары и доступ к магазинам и местным объектам. В среднем за 12 лет произошло около 2000 смертей, 756 из которых были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Было зарегистрировано около 3000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы. Они обнаружили, что люди, которые сообщили, что живут в районах, где они чувствовали себя в безопасности от преступности, имели на девять процентов меньше шансов умереть в течение периода наблюдения.
И, согласно докладу, у них на 10 процентов меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-кардиолог Варфоломеев прокомментировал полученные результаты.
«Это исследование подчеркивает важность многих аспектов нашего окружения для здоровья сердца и долголетия».
Факторы включали:
- Чувствовать себя в безопасности
- Наличие магазинов
- Транспорт
- Парки рядом
- Чистота.
Однако результаты исследования ограничены, поскольку все люди проживали в Китае, поэтому необходимы дополнительные исследования.
Факторы риска сердечного приступа
"Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и курение могут повысить риск сердечного приступа".
Симптомы сердечного приступа
Свяжитесь со службой скорой помощи, если у вас возникнут какие-либо из следующих признаков сердечного приступа:
- Центральная боль в груди или дискомфорт в груди, который не проходит – он может ощущаться как давление, стеснение или сдавливание.
- Боль, иррадиирующая в левую руку или обе руки, а также в шею, челюсть, спину или живот.
- Бессознательное состояние
- Захваты или примерка
- Затрудненное дыхание (храп или скрежетание)
- Быстрое сердцебиение
- Низкое или неопределяемое сердцебиение
- Синюшное или бледное покалывание в коленях, руках и губах.
- Боль в груди и одышка, тошнота, потливость или кашель с кровью.
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