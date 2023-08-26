Невролог Алехина: тревожные признаки инсульта, которые можно заметить в глазах и на теле

«Некоторые люди думают, что проверять свои глаза необходимо только в том случае, если у вас заболевание глаз или вам требуется коррекция зрения. Это широко распространенная ошибка. Фактически, окулист может быть первым врачом, который диагностирует сосудистые проблемы, потому что первоначальные признаки могут появиться в глазах», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Внезапные изменения зрения. Во время инсульта может возникнуть нечеткость или потеря зрения в одном или обоих глазах.

Двоение в глазах: инсульт может вызвать двоение в глазах или внезапное смещение глаз.

Опущенные веки. Слабость лица или опущенные веки с одной стороны могут указывать на инсульт.

Аномалии зрачков. Неравный размер зрачков или отсутствие реакции зрачков могут быть признаком неврологических проблем, включая инсульт.

"Атаксия означает плохой контроль мышц, вызывающий неуклюжие движения. Это может вызвать трудности с ходьбой и равновесием".

«Большинство людей, перенесших инсульт, замечают потерю зрения или темную тень в одном глазу после пробуждения утром. Эти признаки обычно острые и проявляются быстро. Если вы заметили какие-либо предупреждающие знаки в глазах, которые могут указывать на инсульт или другую серьезную медицинскую проблему, крайне важно принять незамедлительные меры и обратиться к своему терапевту», - поясняет Алехина.

Популярное описание симптомов инсульта обычно связано с тем, что человек с трудом может говорить или теряет равновесие. Хотя именно так может развиваться неотложная медицинская помощь, ваши глаза также могут содержать подсказки, предупредил врач.Поскольку инсульт вызван нарушением притока крови к мозгу, ваши глаза также могут пострадать.Отсутствие притока крови к этим двум маленьким органам может спровоцировать появление «различных» симптомов, объяснил врач.Предупредительные признаки ишемического инсульта могут возникнуть «уже за семь дней» до чрезвычайной ситуации. Ишемический инсульт, названный наиболее распространенным типом, возникает, когда сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу.Мини-инсульты используются для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА) – заболевания, вызванного временным нарушением кровоснабжения части мозга.ТИА проявляется симптомами, похожими на инсульт, но длится всего несколько минут и не вызывает повреждения головного мозга. Одним из знаков ТИА являетсяКак только вы заметите эти симптомы, «крайне важно» распознать их и «быстро отреагировать», объяснила врач.Инсульты считаются неотложными состояниями, которые могут быть потенциально опасными для жизни. Чем раньше пострадавший получит лечение, тем меньше вероятность повреждения его мозга, поясняет невролог.Врач рекомендует «немедленно» набрать скорую, если вы заметили какие-либо симптомы инсульта. Даже если симптомы исчезнут, пока вы ждете машину скорой помощи, все равно важно пойти в больницу для обследования.Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для пожилых.

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