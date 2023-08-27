Нутрициолог Строков: эти 2 добавки опасно принимать вместе

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Нутрициолог Строков: эти 2 добавки опасно принимать вместе


Комбинация может препятствовать способности организма усваивать их, что приводит к дефициту.


Хотя многое из того, что нам нужно, можно получить с помощью здоровой, сбалансированной диеты, некоторым из нас потребуется дополнительная добавка.

Добавки — это один из способов гарантировать, что вы не пропустите необходимые питательные вещества. Однако есть предостережения, связанные с приемом добавок, в том числе с тем, с чем вы их принимаете.

Нутрициолог предостерегает, например, от совместного приема добавок железа и кальция.

«Железо и кальций важны для хорошего здоровья, но при приеме добавок помните об их конкуренции за всасывание в пищеварительной системе. Это может препятствовать способности организма эффективно усваивать эти жизненно важные питательные вещества, если принимать их вместе. Железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, и в результате кальций препятствует усвоению железа при совместном приеме», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Это значит, что одновременный прием препаратов кальция и железа опасен, поскольку кальций может ингибировать всасывание железа и вызывать развитие железодефицитной анемии.

Если у вас возникли признаки анемии, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом.

Если вы принимали добавки кальция и железа одновременно и обеспокоены тем, что у вас могут возникнуть симптомы железодефицитной анемии, такие как усталость и недостаток энергии, одышка и заметное сердцебиение (учащенное сердцебиение), вам следует поговорить с ваш терапевт.

Другие симптомы анемии включают:
  • Головные боли
  • Слышите звон, жужжание или шипение в голове (тиннитус)
  • Еда странная на вкус
  • Чувство зуда
  • Больной язык
  • Выпадение волос – вы замечаете, что при расчесывании или мытье выпадает больше волос
  • Желание есть непродовольственные товары, например, бумагу или лед (пика)
  • Трудно глотать (дисфагия)
  • Болезненные открытые язвы в углах рта.
  • Ногти в форме ложки
  • Синдром беспокойных ног.


Как безопасно принимать добавки железа и кальция


Если вам необходимо принимать добавки железа и кальция, есть безопасный способ сделать это. Если вы сделаете это с интервалом в несколько часов, это должно гарантировать отсутствие проблем.

«Чтобы управлять любыми потенциальными взаимодействиями и обеспечивать оптимальное усвоение, просто помните, что время имеет решающее значение. Если вам необходимы добавки железа и кальция, рассмотрите возможность приема их в разное время дня. Например, принимайте добавку железа (в сочетании с пищей или добавкой, богатой витамином С) утром, а добавку кальция — вечером. Такой поэтапный подход может помочь свести к минимуму взаимодействие».


Если вам нужно принимать и кальций, и железо, лучше всего принимать их в разное время дня, например, одно во время обеда, а другое во время ужина. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать принимать новые добавки.


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