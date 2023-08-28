Эндокринолог Гуреева: 7 ошибок сильно замедляют ваш метаболизм

1. Вы пьете слишком мало воды

"Всегда пейте много, потому что это также обостряет ум и способствует концентрации", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Вы слишком мало спите

"Регулярный ритм сна и достаточная продолжительность сна являются предпосылками идеально функционирующего обмена веществ".

3. Вы едите слишком мало белка

4. Заниматься только видами спорта, требующими выносливости

"По этой причине вам следует чаще заниматься силовыми тренировками, потому что это действительно ускоряет ваш метаболизм".

5. Вы питаетесь нерегулярно

"После тренировки обязательно следует что-нибудь съесть, потому что это единственный способ нарастить мышечную массу".

6. Вы пьете слишком много алкоголя

"Углеводный и жировой обмен практически полностью останавливаются. Это радикально замедляет обмен веществ и прекращает сжигание жира".

7. Вы едите слишком много сахара

"Обычно за этим следует тяга к еде, а в худшем случае это может привести к диабету".

В детстве вам, вероятно, говорили, что нужно выпивать от двух до трех литров воды в день. Недостаток воды также замедляет обмен веществ и затрудняет похудение.Слишком мало и нерегулярный сон нарушает обмен веществ. Если вы спите менее четырех часов в сутки, нарушается сахарный обмен.Люди, которые недостаточно спят, также чаще едят высококалорийную пищу.Продукты, богатые белком, действительно ускоряют обмен веществ, поскольку организму приходится тратить много энергии на расщепление белков.Кроме того, белок надолго сохраняет чувство сытости и уже при переработке в организме сжигает больше калорий, чем другие питательные вещества. Однако рацион не должен состоять исключительно из белка.Само собой разумеется, что физические упражнения ускоряют обмен веществ. Однако, если вы занимаетесь только видами спорта, требующими выносливости, вы не максимально используете свой потенциал.Нерегулярное питание или даже пропуск приема пищи негативно влияет на обмен веществ и замедляет его.Если вы думаете, что таким образом можно быстрее похудеть, вы ошибаетесь. Организм зависит от регулярного поступления питательных веществ. Если ему его становится слишком мало, он переходит в экономичный режим.Алкоголь – настоящий убийца фигуры, и он абсолютно бесполезен, когда дело доходит до похудения. Причина этого в том, что после употребления алкоголя организм в первую очередь занимается расщеплением алкоголя.Всем известно, что сахар не поможет при похудении. Сладкие продукты замедляют обмен веществ, и уровень сахара в крови быстро повышается.Затем поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который обеспечивает попадание сахара из крови в клетки. Однако когда поджелудочная железа перегружена, в крови может оказаться слишком мало сахара, и наступит гипогликемия.Ранее МедикФорум писал о симптомах венозной недостаточности.

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