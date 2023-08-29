Диетолог Пономарева рекомендует выпить кофе за час до тренировки, чтобы сжигать жир





«Удивительно, но употребление кофе не только поднимает нам настроение, но и, как было доказано, повышает нашу производительность во многих других отношениях», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Любители кофе также будут рады услышать, что их любимый напиток может даже помочь сжигать калории. Недавнее университетское исследование показало, что употребление кофе стимулирует бурый жир, а одна из основных функций бурого жира — вырабатывать тепло тела путем сжигания калорий. Другие недавние исследования показали, что женщины, которые выпивали до двух чашек кофе в день, имели меньше общего жира в организме и брюшного жира, чем те, кто его не пил», - объясняет Пономарева.

«Мы знаем, что физическая активность — это едва ли не одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья. Поэтому, если кофе помогает кому-то получить мотивацию для тренировки или прогулки, я думаю, нам следует сосредоточиться на вещах, которые в этом помогают».

Между дорогими протеиновыми коктейлями и сложными упражнениями не всегда легко начать путь к снижению веса. Однако сжигание жира может быть не таким сложным, трудоемким и дорогим занятием, как вы думаете.Врач-диетолог поделилась одним популярным напитком, который, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу и может помочь вам избавиться от жира. По словам эксперта, все, что вам нужно сделать, это выпить горячий напиток за час до тренировки.Хотя черный напиток более известен своим стимулирующим действием, он также может увеличить количество сжигаемого жира во время тренировки.Более того, вам не нужны дорогие марки кофе, чтобы воспользоваться преимуществами, поскольку ведущий подкаста объяснил, что вы можете получить те же преимущества от растворимого кофе.Исследования также подтвердил влияние кофе на физические упражнения.Помимо сжигания жира, врач-диетолог рассказала, что мощные антиоксиданты, скрытые в кофе, могут также принести и другую пользу для здоровья.Согласно исследованию с участием полумиллиона человек, употребление до трех чашек кофе в день может улучшить здоровье мозга и сердца.Врач объяснил, что участники исследования, которые потребляли такое количество, имели меньший риск инсульта, сердечных заболеваний и деменции, а также имели более здоровое и лучше функционирующее сердце по сравнению с теми, кто не пьет кофе.Однако кофе также связан с повышением кровяного давления и нарушением сна, поэтому он рекомендовал не переусердствовать.По этой причине разумно не ограничивать себя в том, сколько кофе вы пьете. Три-четыре чашки кофе в день могут оказаться оптимальным вариантом для наиболее благоприятного воздействия на ваше здоровье.Ранее МедикФорум писал о симптоме венозной недостаточности и атеросклероза.

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