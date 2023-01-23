Пейте кофе, чтобы избавиться от жира на животе - диетолог Пономарева

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Пейте кофе, чтобы избавиться от жира на животе - диетолог Пономарева


По ее словам, кофеин в напитке может позволить вашему телу сжигать больше калорий.


У всех нас есть определенное количество висцерального жира, хранящегося в животе. Спрятанный глубоко под кожей, он необходим для защиты и теплоизоляции органов. Однако избыток висцерального жира был связан с рядом потенциально опасных для жизни состояний и заболеваний, включая диабет и даже рак.

Основными причинами накопления висцерального жира являются употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка. Таким образом, изменение образа жизни может помочь вам уменьшить жир на животе. Одно из таких изменений образа жизни включает в себя добавление кофе в свой распорядок дня.


Как избавиться от висцерального жира: поможет обычный кофе


«Кофеин в кофе усиливает термогенез, позволяя вашему телу сжигать больше калорий. Тем не менее, я советую вам употреблять кофе в умеренных количествах. Прием большого количества кофе может привести к раздражительности, головным болям, учащенному сердцебиению, нервозности, бессоннице и мышечному тремору», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Исследование показало, что кофеин может «стимулировать» вес, индекс массы тела (ИМТ) и уменьшение жировых отложений.

В рамках исследования были проанализированы результаты 13 существующих исследований с более чем 600 участниками. Было обнаружено, что каждый раз, когда кто-то удваивал потребление кофеина, его вес, ИМТ и жировые отложения уменьшались.

«В целом текущий метаанализ показал, что потребление кофеина может способствовать снижению веса, ИМТ и жировых отложений».


Отдельное исследование показало, что четыре чашки кофе в день могут уменьшить жировые отложения на четыре процента.


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