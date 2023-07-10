Диетолог Пономарева: как пить кофе, чтобы оно помогло похудеть

«Некоторые исследования доказали, что кофеин может увеличить скорость метаболизма примерно на 3-11 процентов, и чем выше скорость метаболизма, тем легче вам будет сжигать жир и, следовательно, терять вес. Однако одним этим вы не похудеете. В любой план по снижению веса вам необходимо включить сердечно-сосудистые упражнения, силовые тренировки и здоровое, питательное питание, чтобы иметь возможность похудеть здоровым и устойчивым способом», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Учитывая смешанные исследования кофеина и потери веса и отсутствие окончательного ответа, вам следует просто наслаждаться кофе, если он подходит вам и вашему образу жизни. Если вы не пьете кофеин, нет смысла приобретать кофеиновую привычку в надежде, что это поможет вам похудеть».

В то время как многие употребляют напиток с кофеином как способ повысить уровень энергии по утрам, есть некоторые сообщения о пользе для здоровья. Кофе может помочь в снижении веса.Исследование показало, что чем больше кофеина было потреблено, тем больше было снижение индекса массы тела, жировой массы и веса. В целом, текущий метаанализ показал, что потребление кофеина может способствовать снижению веса, индекса массы тела и жировых отложений.В некоторых случаях влияние кофеина на сон может иметь противоположный эффект.Все в меру всегда важно в любом путешествии по снижению веса, поэтому нормально выпивать обычную чашку кофе каждый день. Если у вас есть какое-то заболевание сердца, нельзя пить кофе каждый день, так как он может повысить ваше кровяное давление».Слишком много кофеина может иметь негативные последствия.Если вы пытаетесь похудеть, вы должны пить столько кофе, сколько обычно, при условии, что оно не превышает рекомендуемого предела в 400 мг кофеина, иначе это может привести к неблагоприятным последствиям и нанести вред здоровью. ваше здоровье.Ранее МедикФорум писал о признаках высокого и низкого давления.

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