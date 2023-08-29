Врач Захарова: сладкий картофель идеально подходит гипертоникам - "снижает давление"

Плохая диета

Недостаток упражнений

Курение

Употребление слишком большого количества алкоголя.

"Калий — это минерал, который, как известно, делает это. Это помогает организму выводить соль через мочу. Он также расслабляет стенки кровеносных сосудов, способствуя снижению артериального давления. Одним из продуктов, богатых калием, является сладкий картофель", - говорит семеный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Калий является важным минералом, который способствует поддержанию нормального артериального давления в рамках разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни".

«Сладкий картофель, помимо того, что он является источником калия, считается одной порцией вашего пятидневного рациона, а также содержит много клетчатки и очень мало соли, поэтому отметьте многие диетические рамки для контроля высокого кровяного давления».

Курага

чернослив

Бананы

Тыква

Апельсиновый сок.

Гипертония, или высокое кровяное давление, является распространенным заболеванием, которым, как полагают, страдает примерно каждый третий взрослый человек.Это относится к давлению крови в артериях — сосудах, по которым кровь разносится по всему телу. Для поддержания движения крови необходимо определенное давление, однако, если оно постоянно высокое, это повод для беспокойства.Это связано с тем, что длительное высокое кровяное давление оказывает дополнительное давление на сердце и другие органы. Это основной фактор риска в ряде неотложных медицинских ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты.У некоторых людей вероятность развития высокого кровяного давления выше, чем у других, из-за факторов, которые находятся вне их контроля, например, из-за возраста старше 65 лет и наличия этого заболевания в семейном анамнезе.Однако существуют определенные факторы образа жизни, которые также могут привести к повышению кровяного давления.Диета является одним из основных факторов, способствующих повышению кровяного давления, причем главным виновником является употребление слишком большого количества соли.Натрий, содержащийся в соли, заставляет организм удерживать воду, что повышает кровяное давление. Хотя сокращение потребления соли поможет решить эту проблему, существуют также определенные продукты, которые могут активно противодействовать воздействию соли.В 100 граммах сладкого картофеля содержитсяДиета DASH (диетические подходы к остановке гипертонии), основанная на надежных научных исследованиях, доказала, что эффективно снижает кровяное давление.Контроль артериального давления с помощью диеты DASH включает в себя диету с низким содержанием соли, богатую фруктами, овощами, нежирными или обезжиренными молочными продуктами и цельнозерновыми продуктами. Эта комбинация обеспечивает диету, богатую калием, магнием, кальцием и клетчаткой.Включая продукты, которые являются источником калия и высоким содержанием клетчатки, а также часть овощей, таких как сладкий картофель, вы можете помочь поддерживать нормальное кровяное давление в рамках разнообразной, сбалансированной диеты и здорового образа жизни.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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