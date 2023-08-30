Диетолог Пономарева: эти 3 варианта завтрака помогут вам эффективно сбросить вес в области живота

Фасоль: ценный источник белка

«Бобовые, как и фасоль, представляют собой идеальный набор белков, клетчатки и углеводов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Орехи содержат полезные жиры

"Исследование показало, что люди, которые съедали небольшую порцию орехов (14 граммов) в день, потеряли общий вес за четырехлетний период. Большим преимуществом орехов является то, что они поддерживают постоянный уровень сахара в крови в течение относительно длительного времени и, таким образом, не позволяют вам снова проголодаться вскоре после завтрака, а затем перекусить, чтобы сократить период до обеда".

Листовые зеленые овощи богаты клетчаткой

«Пищевые волокна обладают пребиотическим эффектом. Это означает, что они поддерживают полезные бактерии кишечной флоры. В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса».

Салат на завтрак – вкусный ли он?

Слишком строгий отказ от еды во время диеты создает стресс для организма. Это может стать помехой при похудении. Это происходит потому, что высвобождается гормон стресса кортизол, вызывающий повышение уровня сахара в крови и высвобождение инсулина. В результате сахар особенно быстро попадает в клетки и откладывается в виде жира, особенно вокруг живота.Посредством регулярных завтраков этот процесс можно подавить. А при использовании правильных ингредиентов потеря веса может поддерживаться особенно эффективно. Предпосылкой для этого является наличие отрицательного баланса калорий.Если вам не нравится идея сытного завтрака с фасолью, беконом и яйцами, есть много других способов включить в свой завтрак этот ценный источник белка.: фасоль можно смешать, например, с омлетом, или переработать в овощной оладий. Она даже может быть добавлена в смузи. Паста хумус, приготовленная из нута и белой фасоли, также отличается особенно высоким содержанием белка – и является отличной альтернативой сыру и варенье на намазанном маслом хлебе.Орехи полны ненасыщенных, полезных жирных кислот. Они также очень богаты белком и клетчаткой.Орехи в мюсли или ореховое масло в качестве начинки к каше очень полезны.Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, богаты витамином С, который не только помогает уменьшить воспаление, но и снизить кровяное давление. Магний также снижает уровень гормона стресса кортизола.Пономарева еще раз указывает на ценные пищевые волокна, содержащиеся в зеленых листовых овощах.Таким образом, изменение образа мышления не только не будет рассматривать салаты как вариант завтрака, но и принесет пользу вашему кишечнику.Здесь возможны и креативные альтернативы: например, омлет со шпинатом, красочный сэндвич с копченым тофу, рукколой и кресс-салатом или зеленый смузи с бананом, корицей, овсяная каша и листья шпината.Ранее МедикФорум писал о пользе имбиря для зашиты от рака.

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