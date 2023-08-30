Эндокринолог Гуреева: эти 6 ошибок во время завтрака мешают вам похудеть

1. Завтракать следует до 8 утра

"Многие люди совершают ошибку, завтракая слишком поздно, между 9 и 10 часами утра. Чем раньше вы едите, тем больше это стимулирует обмен веществ. Поэтому вам следует позавтракать не позднее 8 часов утра", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Вам обязательно следует позавтракать

«Это означает, что вы сжигаете больше калорий в первой половине дня. Это намного лучше, чем становиться все более и более голодным в течение дня».

3. Пейте зеленый чай вместо латте

«Кофе с молоком, например латте маккиато, содержит столько же калорий, сколько ломтик тоста».

4. Остерегайтесь сладких смузи

«Большой смузи может содержать до 80 граммов сахара — это эквивалент 16 чайных ложек».

5. Больше белка, меньше углеводов

«Тосты или мюсли сами по себе не насытят нас надолго. Затем мы перекусываем — и в результате набираем вес. Нам нужно 20 граммов белка на завтрак, чтобы контролировать уровень глюкозы и инсулина».

«Хороший выбор — греческийй огурт, сыр, печеная фасоль или два яйца», — говорит эксперт.

6. Готовьтесь к завтраку вечером

«Вам следует постараться заранее спланировать свой завтрак и убедиться, что он содержит белок. На самом деле, лучше подготовить его заранее, чтобы все, что вам нужно было сделать, это собрать его перед выходом из дома».

Прежде чем речь зайдет о том, что приготовить на диетический завтрак, вы должны знать, что время суток также имеет значение для успеха в потере веса.Ничего не есть утром – большая ошибка. Организм не может начать работу без завтрака.Чувство голода в дни обильного завтрака, чем в дни легкого завтрака, является логичным явлением:Еще один совет от австралийца касается любимого напитка многих немцев: кофе. Зачастую это может оказаться незаметной калорийной бомбойТак что, если вы считаете калории, чтобы похудеть, не забудьте выпить кофе. Зеленый чай — подходящая альтернатива для всех, кто не может обойтись без молока в кофе: он так же подходит как стимулятор , но содержит меньше калорий и, как доказано, стимулирует обмен веществ.На первый взгляд смузи на завтрак звучит хорошо. Однако Гуреева предупреждает, что содержание сахара в красочных напитках часто недооценивается:Вместо того, чтобы полностью питаться фруктово-сладкими смузи, вариант, приготовленный из зерновых, орехов, авокадо или молочных продуктов, может стать здоровой и полезной едой. Однако при 300-400 калориях смузи должен быть единственным, что приходит в желудок утром.Готовые мюсли и белый хлеб входят в утреннее меню многих людей. Такие продукты содержат преимущественно сахар.Поэтому то, что вы едите на завтрак, должно зависеть от содержания белка в пище.Овощной омлет или фриттата – тоже настоящие чудеса.Чтобы советы по завтраку можно было применить и в напряженной повседневной жизни, врач рекомендует всем, кто хочет похудеть, начинать готовиться с вечера.Например, для приготовления идеально подойдут несколько кусочков ржаных хлебцев, немного сливочного сыра или авокадо. Мюсли с йогуртом, орехами и фруктами также подойдут в качестве полезного завтрака.их содержание до 30 процентов — настоящие ловушки для сахара.Ранее МедикФорум писал о пользе имбиря на защиты от рака.

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