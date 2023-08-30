Эндокринолог Гуреева: эти 6 ошибок во время завтрака мешают вам похудеть
Если вы хотите похудеть, вам нужно повысить метаболизм с помощью правильного завтрака.
1. Завтракать следует до 8 утра
Прежде чем речь зайдет о том, что приготовить на диетический завтрак, вы должны знать, что время суток также имеет значение для успеха в потере веса.
"Многие люди совершают ошибку, завтракая слишком поздно, между 9 и 10 часами утра. Чем раньше вы едите, тем больше это стимулирует обмен веществ. Поэтому вам следует позавтракать не позднее 8 часов утра", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
2. Вам обязательно следует позавтракать
Ничего не есть утром – большая ошибка. Организм не может начать работу без завтрака.
Чувство голода в дни обильного завтрака, чем в дни легкого завтрака, является логичным явлением:
«Это означает, что вы сжигаете больше калорий в первой половине дня. Это намного лучше, чем становиться все более и более голодным в течение дня».
3. Пейте зеленый чай вместо латте
Еще один совет от австралийца касается любимого напитка многих немцев: кофе. Зачастую это может оказаться незаметной калорийной бомбой
«Кофе с молоком, например латте маккиато, содержит столько же калорий, сколько ломтик тоста».
Так что, если вы считаете калории, чтобы похудеть, не забудьте выпить кофе. Зеленый чай — подходящая альтернатива для всех, кто не может обойтись без молока в кофе: он так же подходит как стимулятор ,но содержит меньше калорий и, как доказано, стимулирует обмен веществ.
4. Остерегайтесь сладких смузи
На первый взгляд смузи на завтрак звучит хорошо. Однако Гуреева предупреждает, что содержание сахара в красочных напитках часто недооценивается:
«Большой смузи может содержать до 80 граммов сахара — это эквивалент 16 чайных ложек».
Вместо того, чтобы полностью питаться фруктово-сладкими смузи, вариант, приготовленный из зерновых, орехов, авокадо или молочных продуктов, может стать здоровой и полезной едой. Однако при 300-400 калориях смузи должен быть единственным, что приходит в желудок утром.
5. Больше белка, меньше углеводов
Готовые мюсли и белый хлеб входят в утреннее меню многих людей. Такие продукты содержат преимущественно сахар.
«Тосты или мюсли сами по себе не насытят нас надолго. Затем мы перекусываем — и в результате набираем вес. Нам нужно 20 граммов белка на завтрак, чтобы контролировать уровень глюкозы и инсулина».
Поэтому то, что вы едите на завтрак, должно зависеть от содержания белка в пище.
«Хороший выбор — греческийй огурт, сыр, печеная фасоль или два яйца», — говорит эксперт.
Овощной омлет или фриттата – тоже настоящие чудеса.
6. Готовьтесь к завтраку вечером
Чтобы советы по завтраку можно было применить и в напряженной повседневной жизни, врач рекомендует всем, кто хочет похудеть, начинать готовиться с вечера.
«Вам следует постараться заранее спланировать свой завтрак и убедиться, что он содержит белок. На самом деле, лучше подготовить его заранее, чтобы все, что вам нужно было сделать, это собрать его перед выходом из дома».
Например, для приготовления идеально подойдут несколько кусочков ржаных хлебцев, немного сливочного сыра или авокадо. Мюсли с йогуртом, орехами и фруктами также подойдут в качестве полезного завтрака.
Но будьте осторожны с готовыми к употреблению мюсли: их содержание до 30 процентов — настоящие ловушки для сахара.
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