Врач Пономарева назвала точное время завтрака, если вы хотите похудеть

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Врач Пономарева назвала точное время завтрака, если вы хотите похудеть


Поскольку завтрак считается одним из самых важных приемов пищи в течение дня, что следует учитывать, если вы хотите похудеть? 


«При попытке похудеть обычно рекомендуется не пропускать завтрак. Завтрак не только настраивает вас на весь день, но и имеет решающее значение для умственной активности и позволяет нашему мозгу функционировать в меру своих возможностей. Людям, пытающимся похудеть, я обычно рекомендую завтракать около 9 утра. Для многих людей это будет позже обычного времени, но это сократит разрыв между завтраком и обедом», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Это сделает перекус между завтраком и обедом менее вероятным.


То, что вы едите, важнее, чем время, которое вы едите, когда пытаетесь похудеть: «когда дело доходит до потери веса, реальность такова, что время, когда вы завтракаете, далеко не так важно, как то, что вы едите на завтрак».


В какое именно время нужно завтракать



Каждый прием пищи, независимо от времени, должен включать 20-30 г нежирного белка, овощей и «полезных» жиров. То, что вы задержали свой завтрак, не означает, что вы можете переесть сладкие блюда и избежать наказания за это.

Употребление в пищу миски хлопьев с высокой степенью переработки может иметь совершенно иной физиологический и психологический эффект на ваше здоровье по сравнению с яйцами, утверждает диетолог.

Что диетолог Пономарева рекомендует на завтрак?

«Людям, пытающимся похудеть, я всегда рекомендую переходить на завтраки, богатые белком».


Начать свой день с богатой белком еды — это отличный способ чувствовать себя сытым дольше, а это означает, что у вас меньше шансов перекусить в середине утра.



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