Врач Андреева: эти 3 продукта на завтрак снизят уровень холестерина и сохранят сердце здоровым

"Диета является основным фактором, способствующим повышению уровня холестерина. В частности, худшими виновниками являются продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Сюда входят такие продукты, как жирное мясо, сыр, масло и печенье", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Овес

Авокадо

Бобы.





Овес

«Растворимая клетчатка может снизить всасывание холестерина в кровоток. Пять-10 граммов или более растворимой клетчатки в день снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности», - говорит терапевт.

Бобы

«Они перевариваются организмом некоторое время, а это означает, что после еды вы дольше чувствуете себя сытым. Это одна из причин, по которой бобы являются полезной пищей для людей, пытающихся похудеть».

Авокадо

«Результаты показывают, что авокадо оказывает благотворное влияние на кардиометаболические факторы риска, которые выходят за рамки его профиля жирных кислот, полезных для сердца», - добавляет Андреева.

Холестерин — это жирное вещество, содержащееся в артериях, и оно может оказаться очень опасным.Если у вас слишком много холестерина, он может со временем накапливаться в кровеносных сосудах, соединяясь с другими веществами в крови, образуя бляшки. Хотя этот налет изначально не может вызывать проблем, он может увеличиваться в размерах незаметно для вас. В конечном итоге это может помешать правильному току крови по сосудам.По этой причине высокий уровень холестерина является основным фактором риска возникновения таких заболеваний, как сердечные приступы и инсульты, а также других проблем.Не только продукты, но и напитки помогает снизить уровень холестерина. Андреева рекомендует зеленый чай и чай из шибискуса.Точно так же, как некоторые продукты могут повысить уровень холестерина, другие могут помочь его снизить.Именно по этой причине вы можете добавить в свой завтрак три продукта.Овсяная каша содержит растворимую клетчатку, которая помогает контролировать холестерин.Исследование показало, что у участников, которые ежедневно съедали 70 граммов овса в виде каши, наблюдалось снижение уровня холестерина. За 28 дней у них уровень липопротеинов низкой плотности снизился на 11,6 процента.Запеченная фасоль, как и другие виды фасоли, также богата растворимой клетчаткой.Зеленый фрукт, который в последние годы стал популярным продуктом завтрака, авокадо наполнен полезными для сердца жирами.Одно исследовании показало, что употребление одного авокадо в день в рамках диеты с умеренным содержанием жиров и холестерина может снизить уровень липопротеинов низкой плотности.Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний крайне важно отказаться от курения, а также снизить употребление алкоголя к минимуму.Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы для профилактики остеопороза.

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