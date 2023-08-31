Врач Андреева: эти 3 продукта на завтрак снизят уровень холестерина и сохранят сердце здоровым
Высокий уровень холестерина является фактором, способствующим возникновению многих серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты.
Холестерин — это жирное вещество, содержащееся в артериях, и оно может оказаться очень опасным.
Если у вас слишком много холестерина, он может со временем накапливаться в кровеносных сосудах, соединяясь с другими веществами в крови, образуя бляшки. Хотя этот налет изначально не может вызывать проблем, он может увеличиваться в размерах незаметно для вас. В конечном итоге это может помешать правильному току крови по сосудам.
По этой причине высокий уровень холестерина является основным фактором риска возникновения таких заболеваний, как сердечные приступы и инсульты, а также других проблем.
"Диета является основным фактором, способствующим повышению уровня холестерина. В частности, худшими виновниками являются продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Сюда входят такие продукты, как жирное мясо, сыр, масло и печенье", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Не только продукты, но и напитки помогает снизить уровень холестерина. Андреева рекомендует зеленый чай и чай из шибискуса.
Точно так же, как некоторые продукты могут повысить уровень холестерина, другие могут помочь его снизить.
Именно по этой причине вы можете добавить в свой завтрак три продукта.
Это:
- Овес
- Авокадо
- Бобы.
Овес
Овсяная каша содержит растворимую клетчатку, которая помогает контролировать холестерин.
«Растворимая клетчатка может снизить всасывание холестерина в кровоток. Пять-10 граммов или более растворимой клетчатки в день снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности», - говорит терапевт.
Исследование показало, что у участников, которые ежедневно съедали 70 граммов овса в виде каши, наблюдалось снижение уровня холестерина. За 28 дней у них уровень липопротеинов низкой плотности снизился на 11,6 процента.
Бобы
Запеченная фасоль, как и другие виды фасоли, также богата растворимой клетчаткой.
«Они перевариваются организмом некоторое время, а это означает, что после еды вы дольше чувствуете себя сытым. Это одна из причин, по которой бобы являются полезной пищей для людей, пытающихся похудеть».
Авокадо
Зеленый фрукт, который в последние годы стал популярным продуктом завтрака, авокадо наполнен полезными для сердца жирами.
Одно исследовании показало, что употребление одного авокадо в день в рамках диеты с умеренным содержанием жиров и холестерина может снизить уровень липопротеинов низкой плотности.
«Результаты показывают, что авокадо оказывает благотворное влияние на кардиометаболические факторы риска, которые выходят за рамки его профиля жирных кислот, полезных для сердца», - добавляет Андреева.
Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний крайне важно отказаться от курения, а также снизить употребление алкоголя к минимуму.
Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы для профилактики остеопороза.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий