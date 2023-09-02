Врач Захарова: 10 тревожных признаков артрита во рту - как бороться с воспалением

"Эти микробы могут вызвать проблемы, в том числе воспаления. Это может быть рецептом «серьезных» проблем со здоровьем, включая артрит челюсти", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Скрип, скрежет, щелканье или хрустящий шум

Трудности при жевании

Боль в лице или боль вокруг уха или шеи

Головные боли

Воспаление в суставах челюсти или вокруг них

Скованность челюстей, особенно по утрам.

Чувствительность челюсти

Боль, которая может быть тупой или острой, когда вы двигаете челюстью.

Ограниченное движение суставов или блокировка челюсти.

Зубная боль.

«Артрит челюсти также может вызывать симптомы, связанные с расстройствами эмпоромандибулярного сустава (ВНЧС). Они могут включать хроническое воспаление, разрушение хряща и ограничение движения челюсти», - утверждает Захарова.

Ешьте разнообразную пищу, чтобы улучшить свой микробиом (особенно бобовые, фасоль и фрукты).

Ешьте ферментированные продукты (например, йогурт, квашеную капусту и кефир).

Ешьте пребиотическую пищу, чтобы стимулировать рост полезных бактерий (артишоки, бананы, спаржа, овес и яблоки).

Сократите потребление сахара (диета с высоким содержанием сахара может способствовать росту кислотолюбивых бактерий, таких как Streptococcus Mutans).

Избегайте газированных и диетических напитков (они могут способствовать эрозии зубов и нарушить работу полезных бактерий).

Выберите зубную пасту, улучшающую микробиом.

Чистите зубы дважды в день, используя звуковую зубную щетку и зубную нить.

Используйте жидкость для полоскания рта (но не в то время, когда чистите зубы, иначе вы смоете защитный фтор из зубной пасты).

Польза ферментированных продуктов для здоровья суставов

"Если бы вы съедали две порции ферментированных продуктов в день, от них, вероятно, была бы значительная польза", - добавляет Захарова.

Пытаясь выявить характерные признаки воспалительного заболевания, такого как артрит, вы, вероятно, в первую очередь обращаете внимание на суставы ног и рук. Однако рот обычно является первой точкой входа, через которую бактерии проникают в остальную часть вашего тела.К счастью, врач поделился тревожными сигналами, которые могут вызвать тревогу.Если вы страдаете от боли в челюсти, эксперт рекомендовал обратиться к стоматологу «как можно скорее».Чем раньше вы заразитесь и начнете лечение артрита, тем больше у вас шансов предотвратить повреждение челюсти.Хорошей новостью является то, что есть несколько мер, которые могут предотвратить и устранить воспаление во рту, тем самым снижая риск развития артрита челюсти.Полезные для кишечника продукты прочно закрепились в качестве части здорового питания. Помимо повышения кишечного микробиома и иммунитета, эти продукты также могут помочь облегчить болезненные симптомы артрита.Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.

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