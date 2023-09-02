Врач Захарова: 10 тревожных признаков артрита во рту - как бороться с воспалением

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Врач Захарова: 10 тревожных признаков артрита во рту - как бороться с воспалением


По словам врача, ваш рот может быть индикатором целого ряда заболеваний, включая артрит.


Пытаясь выявить характерные признаки воспалительного заболевания, такого как артрит, вы, вероятно, в первую очередь обращаете внимание на суставы ног и рук. Однако рот обычно является первой точкой входа, через которую бактерии проникают в остальную часть вашего тела.

"Эти микробы могут вызвать проблемы, в том числе воспаления. Это может быть рецептом «серьезных» проблем со здоровьем, включая артрит челюсти", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


К счастью, врач поделился тревожными сигналами, которые могут вызвать тревогу.

Врач проинструктировала обратить внимание на следующие симптомы артрита челюсти:
  • Скрип, скрежет, щелканье или хрустящий шум
  • Трудности при жевании
  • Боль в лице или боль вокруг уха или шеи
  • Головные боли
  • Воспаление в суставах челюсти или вокруг них
  • Скованность челюстей, особенно по утрам.
  • Чувствительность челюсти
  • Боль, которая может быть тупой или острой, когда вы двигаете челюстью.
  • Ограниченное движение суставов или блокировка челюсти.
  • Зубная боль.
Если вы страдаете от боли в челюсти, эксперт рекомендовал обратиться к стоматологу «как можно скорее».

Чем раньше вы заразитесь и начнете лечение артрита, тем больше у вас шансов предотвратить повреждение челюсти.

«Артрит челюсти также может вызывать симптомы, связанные с расстройствами эмпоромандибулярного сустава (ВНЧС). Они могут включать хроническое воспаление, разрушение хряща и ограничение движения челюсти», - утверждает Захарова.

Хорошей новостью является то, что есть несколько мер, которые могут предотвратить и устранить воспаление во рту, тем самым снижая риск развития артрита челюсти.

Захарова рекомендовала следующие меры:
  • Ешьте разнообразную пищу, чтобы улучшить свой микробиом (особенно бобовые, фасоль и фрукты).
  • Ешьте ферментированные продукты (например, йогурт, квашеную капусту и кефир).
  • Ешьте пребиотическую пищу, чтобы стимулировать рост полезных бактерий (артишоки, бананы, спаржа, овес и яблоки).
  • Сократите потребление сахара (диета с высоким содержанием сахара может способствовать росту кислотолюбивых бактерий, таких как Streptococcus Mutans).
  • Избегайте газированных и диетических напитков (они могут способствовать эрозии зубов и нарушить работу полезных бактерий).
  • Выберите зубную пасту, улучшающую микробиом.
  • Чистите зубы дважды в день, используя звуковую зубную щетку и зубную нить.
  • Используйте жидкость для полоскания рта (но не в то время, когда чистите зубы, иначе вы смоете защитный фтор из зубной пасты).

Польза ферментированных продуктов для здоровья суставов


Полезные для кишечника продукты прочно закрепились в качестве части здорового питания. Помимо повышения кишечного микробиома и иммунитета, эти продукты также могут помочь облегчить болезненные симптомы артрита.

"Если бы вы съедали две порции ферментированных продуктов в день, от них, вероятно, была бы значительная польза", - добавляет Захарова.



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