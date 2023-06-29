Врач Захарова: цитрусовые «облегчают» болезненные симптомы артрита за несколько недель

«Известно, что фрукты и овощи являются естественными источниками биологически активных соединений, полезных для нашего здоровья, таких как витамины С и Е, флавоноиды, антоцианы, фенольные соединения, каротиноиды и клетчатка. Хотя исследования подтверждают роль ягод в облегчении воспаления и боли при артрите, есть также некоторые доказательства того, что соединения, содержащиеся в цитрусовых, таких как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, также могут помочь облегчить симптомы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Независимо от того, используете ли вы их сок, чтобы взбить освежающий напиток или заправить его, цитрусовые предлагают больше, чем пикантный вкус.Артрит относится к разнообразному набору состояний, характеризующихся воспалением в суставах, которое вызывает боль и скованность.Причина, по которой цитрусовые могут справиться с болезненными симптомами, заключается в содержании в них флавоноидов и витамина С, которые считаются хорошими источниками антиоксидантов, борющихся с воспалением.Исследования показывают, что цитрусовые флавоноиды могут подавлять воспаление за счет снижения уровня соединения, называемого фактором некроза опухоли-а (ФНО-а). ФНО-а считается одним из основных медиаторов воспаления суставов при ревматоидном артрите.Экстракты цитрусовых могут помочь облегчить боль в коленных суставах и улучшить их гибкость, а также снизить уровень С-реактивного белка (СРБ).Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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