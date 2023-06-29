Врач Захарова: цитрусовые «облегчают» болезненные симптомы артрита за несколько недель

0 Фото: https://pixabay.com/photos/skeleton-hand-bones-anatomy-joint-778069/
Врач Захарова: цитрусовые «облегчают» болезненные симптомы артрита за несколько недель


По словам врача, антиоксидантные и противовоспалительные свойства, скрытые в красочных цитрусовых, могут помочь облегчить боль и скованность, связанные с артритом.


Независимо от того, используете ли вы их сок, чтобы взбить освежающий напиток или заправить его, цитрусовые предлагают больше, чем пикантный вкус.

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы могут помочь «облегчить» болезненные симптомы артрита.

Артрит относится к разнообразному набору состояний, характеризующихся воспалением в суставах, которое вызывает боль и скованность.

«Известно, что фрукты и овощи являются естественными источниками биологически активных соединений, полезных для нашего здоровья, таких как витамины С и Е, флавоноиды, антоцианы, фенольные соединения, каротиноиды и клетчатка. Хотя исследования подтверждают роль ягод в облегчении воспаления и боли при артрите, есть также некоторые доказательства того, что соединения, содержащиеся в цитрусовых, таких как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, также могут помочь облегчить симптомы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



Ревматоидный артрит: эти 3 овоща ухудшат ваши симптомы


Причина, по которой цитрусовые могут справиться с болезненными симптомами, заключается в содержании в них флавоноидов и витамина С, которые считаются хорошими источниками антиоксидантов, борющихся с воспалением.

Исследования показывают, что цитрусовые флавоноиды могут подавлять воспаление за счет снижения уровня соединения, называемого фактором некроза опухоли-а (ФНО-а). ФНО-а считается одним из основных медиаторов воспаления суставов при ревматоидном артрите.

Экстракты цитрусовых могут помочь облегчить боль в коленных суставах и улучшить их гибкость, а также снизить уровень С-реактивного белка (СРБ). 



Назван облегчающий артрит напиток



Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диетолог Пономарева назвала противовоспалительные продукты, которые облегчают боль в суставах
Гранатовый сок уменьшает боль и отек при артрите - врач Захарова
6 лекарственных трав от боли в суставах
Теги : советы врачей, артрит, польза цитрусовых
Врач Андреева: этот запах волшебным образом привлекает комаров — как защититься
«Гнездо с волосами»: как лечат пилонидальные кисты у детей
Врач Лазуренко: тщательное пережевывание пищи является одной из привычек долголетия