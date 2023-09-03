3 признака опасных тромбов, на которые важно обращать внимание - может спасти жизнь

"Тромбы – палка о двух концах. С одной стороны, они образуются в ответ на кровотечение. С другой стороны, они могут привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, также известным как тромбоз глубоких вен", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Болезненная икра

Припухлость

Изменение цвета ног.

«Если тромб находится в голени, то классическим симптомом является боль в икре, особенно при попытке встать на цыпочки. Дискомфорт может возникнуть внезапно, но, скорее всего, с течением времени симптомы ухудьшаться. Может быть небольшой отек. Если тромб находится выше колена, то обычно возникает общая боль в ноге, особенно в икре. Если тромб полностью блокирует вену, то может возникнуть довольно значительный отек лодыжки и голени».





Продукты для профилактики образования тромбов

Чеснок

«Регулярное включение в пищу одного-двух зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка может быть полезным», — сказал врач.

Куркума

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) может оказаться серьезным, если сгустки крови начинают циркулировать по венозному руслу. Гелеобразные комки могут затем пройти через кровоток и застрять, блокируя кровоток.Это может привести к опасным для жизни проблемам, требующим срочной медицинской помощи.К счастью, врач-кардиолог поделился тревожными сигналами, на которые следует обратить внимание.По словам Варфоломеева, точные симптомы могут зависеть от положения тромба.Он добавил, что в более «крайних» случаях вся нога может опухнуть и даже посинеть.Как только вы заметите эти симптомы, важно пройти «срочное медицинское обследование в отделении неотложной помощи».Поскольку тромбоз глубоких вен может увеличиться и существует риск отрыва тромба и достижения легких , что потенциально смертельно, это считается неотложной медицинской помощью.Гелеобразные комки необходимо лечить «немедленно». Некоторые продукты питания связаны со снижением риска образования тромбов или укреплением здоровья сердечно-сосудистой системы.Хотя ни один продукт питания не может гарантировать предотвращение образования тромбов, включение этих продуктов в сбалансированный рацион может способствовать оздоровлению системы кровообращения.Чеснок обладает доказанной эффективностью. У продукта есть антитромбоцитарный и антикоагулянтный эффект. Чеснок особенно эффективен, когда речь идет о защите от кровенных сгустков.Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами.Это улучшает кровоток, предотвращает агрегацию тромбоцитов и снизить риск образования сгустков крови. Может быть полезно добавить несколько чайных ложек куркумы в ваши блюда или подумать о добавках куркумина.Ранее МедикФорум писал о ночном дискомфорте в ногах.

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