3 признака опасных тромбов, на которые важно обращать внимание - может спасти жизнь
Сгустки крови могут быть опасными для жизни, если они закупоривают вены или артерии, в результате чего внимание к симптомам становится в центре внимания.
"Тромбы – палка о двух концах. С одной стороны, они образуются в ответ на кровотечение. С другой стороны, они могут привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, также известным как тромбоз глубоких вен", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) может оказаться серьезным, если сгустки крови начинают циркулировать по венозному руслу. Гелеобразные комки могут затем пройти через кровоток и застрять, блокируя кровоток.
Это может привести к опасным для жизни проблемам, требующим срочной медицинской помощи.
К счастью, врач-кардиолог поделился тревожными сигналами, на которые следует обратить внимание.
Врач рекомендовал с осторожностью относиться к следующим симптомам:
- Болезненная икра
- Припухлость
- Изменение цвета ног.
«Если тромб находится в голени, то классическим симптомом является боль в икре, особенно при попытке встать на цыпочки. Дискомфорт может возникнуть внезапно, но, скорее всего, с течением времени симптомы ухудьшаться. Может быть небольшой отек. Если тромб находится выше колена, то обычно возникает общая боль в ноге, особенно в икре. Если тромб полностью блокирует вену, то может возникнуть довольно значительный отек лодыжки и голени».
Он добавил, что в более «крайних» случаях вся нога может опухнуть и даже посинеть.
Как только вы заметите эти симптомы, важно пройти «срочное медицинское обследование в отделении неотложной помощи».
Поскольку тромбоз глубоких вен может увеличиться и существует риск отрыва тромба и достижения легких , что потенциально смертельно, это считается неотложной медицинской помощью.
Гелеобразные комки необходимо лечить «немедленно». Некоторые продукты питания связаны со снижением риска образования тромбов или укреплением здоровья сердечно-сосудистой системы.
Хотя ни один продукт питания не может гарантировать предотвращение образования тромбов, включение этих продуктов в сбалансированный рацион может способствовать оздоровлению системы кровообращения.
Продукты для профилактики образования тромбов
Чеснок
Чеснок обладает доказанной эффективностью. У продукта есть антитромбоцитарный и антикоагулянтный эффект. Чеснок особенно эффективен, когда речь идет о защите от кровенных сгустков.
«Регулярное включение в пищу одного-двух зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка может быть полезным», — сказал врач.
Куркума
Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами.
Это улучшает кровоток, предотвращает агрегацию тромбоцитов и снизить риск образования сгустков крови. Может быть полезно добавить несколько чайных ложек куркумы в ваши блюда или подумать о добавках куркумина.
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