Три ранних признака рака печени, которые трудно обнаружить

«Можно болеть раком печени в течение многих лет – даже, возможно, десятилетий – и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», – говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Общее самочувствие плохое

Чувство усталости и вялости без энергии

Боль в правой верхней части живота.

Желтуха обычно является первым симптомом заболевания

«Одним из наиболее распространенных симптомов и признаков является желтуха, при которой кожа и белки глаз желтеют, а кожа зудит».

Необъяснимая потеря веса.

Ощущение сытости после небольшого приема пищи.

Вы можете почувствовать твердую опухоль или полноту в верхней правой части живота под ребрами (увеличенная печень).

Вы можете почувствовать твердую увеличенную область под левыми ребрами, которая может быть увеличенной селезенкой.

Боль в правом плече, возникающая из-за раздражения под диафрагмой.

Биохимические изменения, такие как повышение уровня кальция в крови, могут вызвать мышечную слабость, запор и спутанность сознания.

Низкий уровень глюкозы в крови может вызвать обморок и коллапс.

У мужчин может развиться увеличение груди (гинекомастия).

Из-за высокого количества эритроцитов лицо может выглядеть красным и покрасневшим.

Уровень холестерина может повыситься.

Рак печени имеет один из самых низких показателей выживаемости среди всех видов рака.Частично это связано с тем, что рак печени часто выявляется на более поздних стадиях, поскольку, по словам доктора, контрольные признаки могут быть «легкими» или «трудными» для диагностики.Хотя ключевые симптомы могут не проявлять свою уродливую голову, важно знать, на что обращать внимание, и как можно скорее выявлять любые подозрительные изменения.Врач объяснил, что эти тревожные сигналы могут быть «слабыми» и «нечеткими», что делает их «трудно диагностируемыми». Однако по мере того, как опухоль, находящаяся в конусообразном органе, продолжает расти, признаки могут стать более очевидными.Когда раковые клетки печени начинают прорастать через ткань печени и вызывать печеночную недостаточность, это может спровоцировать желтуху.Согласно исследованию, этот характерный признак рака печени обычно появляется как первый тревожный сигнал у 19–40 процентов пациентов с этим заболеванием.Кроме того, желтуха может также окрасить вашу мочу в темный цвет, а стул бледный и вязкий, добавил врач.Это тяжелое состояние может повлиять на ваш организм по-разному, включая выработку гормонов, воздействующих на другие органы, кроме печени.Как только вы начнете испытывать предупреждающие признаки, указывающие на рак печени, вам следует «немедленно обратиться к своему терапевту».Ранее МедикФорум писал о ночном дискомфорте в ногах.

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