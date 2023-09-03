Три ранних признака рака печени, которые трудно обнаружить

138 Фото: https://unsplash.com/photos/w0139vjqZXg
Три ранних признака рака печени, которые трудно обнаружить


По словам врача, первые признаки рака печени могут появиться в вашей повседневной жизни.


Рак печени имеет один из самых низких показателей выживаемости среди всех видов рака.

Частично это связано с тем, что рак печени часто выявляется на более поздних стадиях, поскольку, по словам доктора, контрольные признаки могут быть «легкими» или «трудными» для диагностики.

«Можно болеть раком печени в течение многих лет – даже, возможно, десятилетий – и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», – говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Хотя ключевые симптомы могут не проявлять свою уродливую голову, важно знать, на что обращать внимание, и как можно скорее выявлять любые подозрительные изменения.

К счастью, врач поделился потенциальными «ранними» признаками рака печени, о которых вам следует знать, в том числе:
  • Общее самочувствие плохое
  • Чувство усталости и вялости без энергии
  • Боль в правой верхней части живота.

Врач объяснил, что эти тревожные сигналы могут быть «слабыми» и «нечеткими», что делает их «трудно диагностируемыми». Однако по мере того, как опухоль, находящаяся в конусообразном органе, продолжает расти, признаки могут стать более очевидными.

Желтуха обычно является первым симптомом заболевания


Когда раковые клетки печени начинают прорастать через ткань печени и вызывать печеночную недостаточность, это может спровоцировать желтуху.

«Одним из наиболее распространенных симптомов и признаков является желтуха, при которой кожа и белки глаз желтеют, а кожа зудит».

Согласно исследованию, этот характерный признак рака печени обычно появляется как первый тревожный сигнал у 19–40 процентов пациентов с этим заболеванием.

Кроме того, желтуха может также окрасить вашу мочу в темный цвет, а стул бледный и вязкий, добавил врач.

Это тяжелое состояние может повлиять на ваш организм по-разному, включая выработку гормонов, воздействующих на другие органы, кроме печени. 

Поэтому врач рекомендовала обратить внимание на следующие признаки:
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Ощущение сытости после небольшого приема пищи.
  • Вы можете почувствовать твердую опухоль или полноту в верхней правой части живота под ребрами (увеличенная печень).
  • Вы можете почувствовать твердую увеличенную область под левыми ребрами, которая может быть увеличенной селезенкой.
  • Боль в правом плече, возникающая из-за раздражения под диафрагмой.
  • Биохимические изменения, такие как повышение уровня кальция в крови, могут вызвать мышечную слабость, запор и спутанность сознания.
  • Низкий уровень глюкозы в крови может вызвать обморок и коллапс.
  • У мужчин может развиться увеличение груди (гинекомастия).
  • Из-за высокого количества эритроцитов лицо может выглядеть красным и покрасневшим.
  • Уровень холестерина может повыситься.
Как только вы начнете испытывать предупреждающие признаки, указывающие на рак печени, вам следует «немедленно обратиться к своему терапевту».


Ранее МедикФорум писал о ночном дискомфорте в ногах.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Признаки рака печени: гепатолог назвал необычные «гриппоподобные симптомы»
Врач Южнова рассказала о первых признаках рака печени
Онкология: симптомы расстройства желудка могут указывать на рак печени
Теги : советы врачей, симптомы рака печени, рак печени
Высокое давление делает вас больным - риск сердечного инсульта и инсулина
8 золотых правил, которые минимизируют риск заболеть раком
Онкоуролог Гадзиян: тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти