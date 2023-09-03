Три ранних признака рака печени, которые трудно обнаружить
По словам врача, первые признаки рака печени могут появиться в вашей повседневной жизни.
Рак печени имеет один из самых низких показателей выживаемости среди всех видов рака.
Частично это связано с тем, что рак печени часто выявляется на более поздних стадиях, поскольку, по словам доктора, контрольные признаки могут быть «легкими» или «трудными» для диагностики.
«Можно болеть раком печени в течение многих лет – даже, возможно, десятилетий – и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», – говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Хотя ключевые симптомы могут не проявлять свою уродливую голову, важно знать, на что обращать внимание, и как можно скорее выявлять любые подозрительные изменения.
К счастью, врач поделился потенциальными «ранними» признаками рака печени, о которых вам следует знать, в том числе:
- Общее самочувствие плохое
- Чувство усталости и вялости без энергии
- Боль в правой верхней части живота.
Врач объяснил, что эти тревожные сигналы могут быть «слабыми» и «нечеткими», что делает их «трудно диагностируемыми». Однако по мере того, как опухоль, находящаяся в конусообразном органе, продолжает расти, признаки могут стать более очевидными.
Желтуха обычно является первым симптомом заболевания
Когда раковые клетки печени начинают прорастать через ткань печени и вызывать печеночную недостаточность, это может спровоцировать желтуху.
«Одним из наиболее распространенных симптомов и признаков является желтуха, при которой кожа и белки глаз желтеют, а кожа зудит».
Согласно исследованию, этот характерный признак рака печени обычно появляется как первый тревожный сигнал у 19–40 процентов пациентов с этим заболеванием.
Кроме того, желтуха может также окрасить вашу мочу в темный цвет, а стул бледный и вязкий, добавил врач.
Это тяжелое состояние может повлиять на ваш организм по-разному, включая выработку гормонов, воздействующих на другие органы, кроме печени.
Поэтому врач рекомендовала обратить внимание на следующие признаки:
- Необъяснимая потеря веса.
- Ощущение сытости после небольшого приема пищи.
- Вы можете почувствовать твердую опухоль или полноту в верхней правой части живота под ребрами (увеличенная печень).
- Вы можете почувствовать твердую увеличенную область под левыми ребрами, которая может быть увеличенной селезенкой.
- Боль в правом плече, возникающая из-за раздражения под диафрагмой.
- Биохимические изменения, такие как повышение уровня кальция в крови, могут вызвать мышечную слабость, запор и спутанность сознания.
- Низкий уровень глюкозы в крови может вызвать обморок и коллапс.
- У мужчин может развиться увеличение груди (гинекомастия).
- Из-за высокого количества эритроцитов лицо может выглядеть красным и покрасневшим.
- Уровень холестерина может повыситься.
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