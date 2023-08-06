Врач Южнова рассказала о первых признаках рака печени

"К сожалению, большинство людей не испытывают признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени, но есть тревожные сигналы, о которых следует знать", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Необъяснимая потеря веса

Потеря аппетита

Боль в животе или дискомфорт, особенно в верхней правой части

Вздутие или увеличение живота

Желтуха (пожелтение кожи и глаз)

Усталость и слабость

Тошнота и рвота

Белый меловидный стул

Темная моча.

«Рак печени может нарушить нормальное функционирование печени, влияя на ее способность перерабатывать питательные вещества и токсины. Это может привести к потере веса, потере аппетита, усталости и слабости».

Рак печени возникает, когда клетки неконтролируемо разрастаются в любой части конусообразного органа, расположенного в верхней правой части живота.Потенциально смертельное состояние гораздо труднее лечить, если оно обнаружено поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими знаками, как только они появляются.Врач-гепатолог поделилась первыми признаками, которые могут появиться.Рак печени обычно вызывает симптомы по мере роста раковой опухоли, нарушения функции печени или закупорки желчных протоков.Кроме того, рак печени также может блокировать желчные протоки, что приводит к накоплению желчи в печени и кровотоке. Это вызывает желтуху, что приводит к пожелтению кожи и глаз, темной моче и бледному стулу.Хотя описанные выше симптомы могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем, очень важно проверить их.Ранее МедикФорум писал о пользе овсянки на завтрак.

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