Врач Южнова рассказала о первых признаках рака печени

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Врач Южнова рассказала о первых признаках рака печени


По словам врача, рак печени, который считается шестым по распространенности раком в мире.


Рак печени возникает, когда клетки неконтролируемо разрастаются в любой части конусообразного органа, расположенного в верхней правой части живота.

Потенциально смертельное состояние гораздо труднее лечить, если оно обнаружено поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими знаками, как только они появляются.

"К сожалению, большинство людей не испытывают признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени, но есть тревожные сигналы, о которых следует знать", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Врач-гепатолог поделилась первыми признаками, которые могут появиться.

Врач Южнова поделилась общими признаками и симптомами рака печени, которые могут включать:

  • Необъяснимая потеря веса
  • Потеря аппетита
  • Боль в животе или дискомфорт, особенно в верхней правой части
  • Вздутие или увеличение живота
  • Желтуха (пожелтение кожи и глаз)
  • Усталость и слабость
  • Тошнота и рвота
  • Белый меловидный стул
  • Темная моча.
Рак печени обычно вызывает симптомы по мере роста раковой опухоли, нарушения функции печени или закупорки желчных протоков.


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«Рак печени может нарушить нормальное функционирование печени, влияя на ее способность перерабатывать питательные вещества и токсины. Это может привести к потере веса, потере аппетита, усталости и слабости».

Кроме того, рак печени также может блокировать желчные протоки, что приводит к накоплению желчи в печени и кровотоке.  Это вызывает желтуху, что приводит к пожелтению кожи и глаз, темной моче и бледному стулу.

Хотя описанные выше симптомы могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем, очень важно проверить их.


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