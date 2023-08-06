Врач Южнова рассказала о первых признаках рака печени
По словам врача, рак печени, который считается шестым по распространенности раком в мире.
Рак печени возникает, когда клетки неконтролируемо разрастаются в любой части конусообразного органа, расположенного в верхней правой части живота.
Потенциально смертельное состояние гораздо труднее лечить, если оно обнаружено поздно, поэтому крайне важно действовать в соответствии с предупреждающими знаками, как только они появляются.
"К сожалению, большинство людей не испытывают признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени, но есть тревожные сигналы, о которых следует знать", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Врач-гепатолог поделилась первыми признаками, которые могут появиться.
Врач Южнова поделилась общими признаками и симптомами рака печени, которые могут включать:
- Необъяснимая потеря веса
- Потеря аппетита
- Боль в животе или дискомфорт, особенно в верхней правой части
- Вздутие или увеличение живота
- Желтуха (пожелтение кожи и глаз)
- Усталость и слабость
- Тошнота и рвота
- Белый меловидный стул
- Темная моча.
«Рак печени может нарушить нормальное функционирование печени, влияя на ее способность перерабатывать питательные вещества и токсины. Это может привести к потере веса, потере аппетита, усталости и слабости».
Кроме того, рак печени также может блокировать желчные протоки, что приводит к накоплению желчи в печени и кровотоке. Это вызывает желтуху, что приводит к пожелтению кожи и глаз, темной моче и бледному стулу.
Хотя описанные выше симптомы могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем, очень важно проверить их.
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