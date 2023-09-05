Вред переработанных продуктов - нутрициолог отделяет факты от вымыслов

«Одна из проблем, связанных с ультраобработанными продуктами питания, заключается в том, что они также вызывают сильнейшее привыкание, и тогда люди хотят есть их больше, и мы ничего не можем с собой поделать. Но мы не относимся к этому, как к другим вещам, вызывающим сверхзахватывающую зависимость, таким как сигареты и алкоголь», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Вредная еда или вредная наука?

«Вы можете приготовить торт дома, и он не будет считаться ультраобработанным, но это не значит, что он полезен для здоровья. В нем по-прежнему будет много сахара и насыщенных жиров. Есть разрыв связи».

Следует ли избегать продуктов, прошедших большую обработку?

"По сравнению с соком, выжатым дома и не подвергнутым ультра-обработке, эти соки промышленного отжима содержат сопоставимое количество витамина С и фруктовых сахаров, но более высокие уровни флавоноидов гесперидина и нарингенина, которые защищают от ишемической болезни сердца и инсульта".

"Чтобы быть уверенными в том, что вы питаетесь правильно, сократите потребление сахара, соли, жиров и алкоголя и ешьте больше рыбы и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты", - советует Строкв.

Существует много споров вокруг ультрапереработанных продуктов и вреда, который они могут нанести нашему здоровью. Одно недавнее исследование связало диету с высоким содержанием этих продуктов с повышенным риском развития рака, а другое предупредило, что чем больше обработанной пищи мы едим, тем больше вероятность развития диабета.Было даже высказано предположение, что эти продукты настолько опасны, что на них должны быть нанесены предупреждения о вреде для здоровья.Эксперты, которые считают, что акцент на том, как и где производятся продукты, запутывает важную информацию о здоровье. Итак, что такое ультраобработка – и стоит ли нам беспокоиться?Многие продукты, подвергнутые ультраобработке, такие как торты и кондитерские изделия, жирная еда на вынос, хлопья с сахаром и сильно подслащенные газированные напитки, обычно считаются «нездоровой пищей».И нет никаких сомнений в том, что продукты и напитки с высоким содержанием сахара, жира или соли, а также с низким содержанием питательных веществ и клетчатки вредны для нашего здоровья.Если пища соответствует всем этим критериям, как это делают многие продукты, подвергшиеся ультраобработанной обработке, она, скорее всего, будет особенно вредной для здоровья.Другая проблема заключается в том, что наука опирается на четкие определения. Каждый знает, что такое витамин или минерал, и эти питательные вещества легко идентифицировать и измерить. Нет такой же точности с ультраобработанными продуктами.Есть так много серых зон и так много вещей, которые, если свести их к минимуму, просто не имеют смысла.Появляется все больше свидетельств того, что структура пищи, которую мы едим, известная как матрица, является фактором, определяющим, сколько мы потребляем и как быстро пища превращается в сахар в крови. ультрапереработанные продукты.Многие переработанные закуски и кондитерские изделия также содержат много сахара, соли или жира, а также содержат много калорий. Это верный путь к ожирению и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.Они также могут содержать трансжиры, иногда называемые частично гидрогенизированными маслами, которые повышают уровень вредного для здоровья холестерина ЛПНП и повышают риск развития сердечных заболеваний, диабета, инсульта и деменции.Однако интенсивная обработка не делает автоматически что-то нездоровое. Фруктовый сок, приготовленный из концентрата, подвергается ультрапереработке, поскольку он подвергается механическому измельчению, фильтрации, термической обработке, а затем замораживается или обезвоживается для отправки на другой завод, где его восстанавливают путем добавления воды.Аналогичным образом, по сравнению со сливочным маслом минимальной обработки, маргарины и спреды, подвергшиеся ультраобработке, имеют более здоровый питательный профиль и содержат меньше калорий, меньше насыщенных жиров и больше витаминов E и D.Ранее МедикФорум писал о пользе сна для центральной нервной системы.

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