Вред переработанных продуктов - нутрициолог отделяет факты от вымыслов
Определения того, что представляет собой ультрапереработанная пища, могут быть очень запутанными.
Существует много споров вокруг ультрапереработанных продуктов и вреда, который они могут нанести нашему здоровью. Одно недавнее исследование связало диету с высоким содержанием этих продуктов с повышенным риском развития рака, а другое предупредило, что чем больше обработанной пищи мы едим, тем больше вероятность развития диабета.
Было даже высказано предположение, что эти продукты настолько опасны, что на них должны быть нанесены предупреждения о вреде для здоровья.
«Одна из проблем, связанных с ультраобработанными продуктами питания, заключается в том, что они также вызывают сильнейшее привыкание, и тогда люди хотят есть их больше, и мы ничего не можем с собой поделать. Но мы не относимся к этому, как к другим вещам, вызывающим сверхзахватывающую зависимость, таким как сигареты и алкоголь», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Эксперты, которые считают, что акцент на том, как и где производятся продукты, запутывает важную информацию о здоровье. Итак, что такое ультраобработка – и стоит ли нам беспокоиться?
Вредная еда или вредная наука?
Многие продукты, подвергнутые ультраобработке, такие как торты и кондитерские изделия, жирная еда на вынос, хлопья с сахаром и сильно подслащенные газированные напитки, обычно считаются «нездоровой пищей».
И нет никаких сомнений в том, что продукты и напитки с высоким содержанием сахара, жира или соли, а также с низким содержанием питательных веществ и клетчатки вредны для нашего здоровья.
Если пища соответствует всем этим критериям, как это делают многие продукты, подвергшиеся ультраобработанной обработке, она, скорее всего, будет особенно вредной для здоровья.
«Вы можете приготовить торт дома, и он не будет считаться ультраобработанным, но это не значит, что он полезен для здоровья. В нем по-прежнему будет много сахара и насыщенных жиров. Есть разрыв связи».
Другая проблема заключается в том, что наука опирается на четкие определения. Каждый знает, что такое витамин или минерал, и эти питательные вещества легко идентифицировать и измерить. Нет такой же точности с ультраобработанными продуктами.
Есть так много серых зон и так много вещей, которые, если свести их к минимуму, просто не имеют смысла.
Следует ли избегать продуктов, прошедших большую обработку?
Появляется все больше свидетельств того, что структура пищи, которую мы едим, известная как матрица, является фактором, определяющим, сколько мы потребляем и как быстро пища превращается в сахар в крови. ультрапереработанные продукты.
Многие переработанные закуски и кондитерские изделия также содержат много сахара, соли или жира, а также содержат много калорий. Это верный путь к ожирению и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.
Они также могут содержать трансжиры, иногда называемые частично гидрогенизированными маслами, которые повышают уровень вредного для здоровья холестерина ЛПНП и повышают риск развития сердечных заболеваний, диабета, инсульта и деменции.
Однако интенсивная обработка не делает автоматически что-то нездоровое. Фруктовый сок, приготовленный из концентрата, подвергается ультрапереработке, поскольку он подвергается механическому измельчению, фильтрации, термической обработке, а затем замораживается или обезвоживается для отправки на другой завод, где его восстанавливают путем добавления воды.
"По сравнению с соком, выжатым дома и не подвергнутым ультра-обработке, эти соки промышленного отжима содержат сопоставимое количество витамина С и фруктовых сахаров, но более высокие уровни флавоноидов гесперидина и нарингенина, которые защищают от ишемической болезни сердца и инсульта".
Аналогичным образом, по сравнению со сливочным маслом минимальной обработки, маргарины и спреды, подвергшиеся ультраобработке, имеют более здоровый питательный профиль и содержат меньше калорий, меньше насыщенных жиров и больше витаминов E и D.
"Чтобы быть уверенными в том, что вы питаетесь правильно, сократите потребление сахара, соли, жиров и алкоголя и ешьте больше рыбы и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты", - советует Строкв.
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