Что следует есть, если у вас жировая болезнь печени - советы врача-гепатолога

Если у вас жировая болезнь печени, важно скорректировать свой рацион, чтобы поддержать здоровье печени.





"Сократите потребление насыщенных жиров, увеличьте потребление ненасыщенных жиров из таких продуктов, как авокадо и орехи, включите клетчатку из цельного зерна и овощей, ограничьте сахар и рафинированные углеводы , избегайте алкоголя , насколько это возможно, выбирайте нежирные белки , пейте достаточно воды и подумайте о том, чтобы пить зеленый чай. и куркума", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.



Большое значение также имеет сбалансированное питание и контроль веса.

Правильная диета при жировой болезни печени: советы для здоровой печени

"Это тесно связано с нашим современным образом жизни и питанием. Но не волнуйтесь, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить здоровье печени".

Меньше насыщенных жиров, больше ненасыщенных жиров. Насыщенные жиры, содержащиеся в основном в продуктах животного происхождения, таких как сливочное масло, мясо и цельномолочные продукты, могут усугубить жировую болезнь печени. Вместо этого вам следует сосредоточиться на ненасыщенных жирах, которых много в таких продуктах, как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Эти жиры полезны для печени и помогают уменьшить воспаление.

Насыщенные жиры, содержащиеся в основном в продуктах животного происхождения, таких как сливочное масло, мясо и цельномолочные продукты, могут усугубить жировую болезнь печени. Вместо этого вам следует сосредоточиться на ненасыщенных жирах, которых много в таких продуктах, как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Эти жиры полезны для печени и помогают уменьшить воспаление. Много клетчатки. Клетчатка является важным компонентом диеты, благоприятной для печени. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, овощах и бобовых.

"Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствует снижению веса, что может оказать положительное влияние на жировую болезнь печени".

Ограничьте сахар и рафинированные углеводы. Слишком много сахара и рафинированных углеводов в вашем рационе может усугубить жировую болезнь печени. Они повышают уровень сахара в крови и приводят к накоплению избыточной жировой массы в печени. Постарайтесь ограничить сладкие напитки, сладости и продукты с высокой степенью переработки.

Слишком много сахара и рафинированных углеводов в вашем рационе может усугубить жировую болезнь печени. Они повышают уровень сахара в крови и приводят к накоплению избыточной жировой массы в печени. Постарайтесь ограничить сладкие напитки, сладости и продукты с высокой степенью переработки. Умеренное употребление алкоголя. Если у вас жировая болезнь печени, вам следует значительно сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него. Алкоголь может еще больше повредить печень и усугубить воспаление.

Если у вас жировая болезнь печени, вам следует значительно сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него. Алкоголь может еще больше повредить печень и усугубить воспаление. Белок в умеренных количествах. Белок важен для вашего здоровья, но слишком большое количество животного белка может привести к перегрузке печени.

"Выбирайте нежирное мясо, рыбу и источники белка растительного происхождения, такие как тофу и бобовые".

Пейте достаточно воды: вода необходима для здоровья вашей печени. Он способствует детоксикации и поддерживает пищеварение. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, чтобы поддерживать печень в отличной форме.

вода необходима для здоровья вашей печени. Он способствует детоксикации и поддерживает пищеварение. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, чтобы поддерживать печень в отличной форме. Зеленый чай и куркума. Зеленый чай и куркума обладают антиоксидантными свойствами и могут бороться с воспалением в печени. Вы можете включить их в свой рацион в виде чая.

Жировая болезнь печени – серьезная проблема со здоровьем, которая становится все более распространенной.Ранее МедикФорум писал о симптомах нехватки витамина Д.

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