Артериальное давление часто измеряют не правильно - врач предлагает новый метод

"Хроническое высокое кровяное давление создает большую нагрузку на кровеносные сосуды и, если его не лечить, может привести к повреждению важных органов, таких как мозг, сердце, почки и глаза", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

«Если измерения проводятся только сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить»

74 процентам людей измеряли высокое кровяное давление в положении лежа и сидя.

У 16 процентов высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа.

сердечная недостаточность

ишемическая болезнь сердца (сосуды сердца сужены или кальцинированы)

преждевременная смерть

Смерть от ишемической болезни сердца.

"Это может привести к скоплению крови при сидении или стоянии, что, в свою очередь, приводит к изменению значений".

Артериальное давление измерено неправильно?

«Если артериальное давление измеряется только в вертикальном положении сидя, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно не заметить».

Сведите к минимуму факторы риска высокого кровяного давления – в том числе с помощью здорового образа жизни

«Каждый человек в возрасте 40 лет и старше должен знать свое артериальное давление и, если показатели повышены, обсудить с врачом, что лучше делать», - объясняет кардиолог.

нет лишнего веса,

умеренное употребление алкоголя,

достаточные физические нагрузки и спорт,

здоровое питание (с низким содержанием соли и высоким содержанием калия) и

(с низким содержанием соли и высоким содержанием калия) и нет курения.

"Новые рекомендации по лечению высокого кровяного давления также рекомендуют антистрессовые тренировки, такие как йога и аутогенные тренировки", - добавляет врач.

Высокое кровяное давление считается «тихим убийцей». Поскольку изначально оно не вызывает особого дискомфорта, оно часто остается незамеченным в течение многих лет.Высокое кровяное давление также считается крупнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а оно, в свою очередь, является наиболее распространенной причиной смерти.Это делает тем более важным своевременное выявление и лечение высокого кровяного давления. Это достигается путем регулярного измерения артериального давления. До сих пор это обычно выполнялось в положении сидя. Ошибка? Врач рассказывает как измерять правильно.Исследователи проанализировали данные более чем 11 000 человек, у которых кровяное давление измерялось как сидя, так и лежа (на спине) в период с 1987 по 1989 год.Таким образом, люди с высоким кровяным давлением (от 130/80 мм рт. ст.), включая 16 процентов, у которых высокое кровяное давление измерялось только в положении лежа, имели повышенный риск:Врач объясняют разницу в измерениях гравитацией.Он выступает за измерение артериального давления сидя и лежа, особенно если присутствуют известные факторы риска.Риск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом.Помимо лекарств для снижения артериального давления, добиться его снижения можно и за счет здорового образа жизни.Стресс также считается фактором риска высокого кровяного давления.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые ускоряют метаболизм.

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