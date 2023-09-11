Сделайте кожу здоровой и сияющей, употребляя эти 7 продуктов - нутрициолог

"Перечисленные ниже продукты являются естественным источником незаменимых антиоксидантов и представляют собой синергетическую смесь питательных веществ, которые работают вместе, чтобы максимизировать свою эффективность", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Авокадо

"Исследования показали, что витамин Е более эффективен в сочетании с витамином С. Витамин С также необходим для здоровья кожи. Ваша кожа нуждается в витамине С для выработки коллагена, основного структурного белка, который сохраняет кожу сильной и здоровой".

Ягоды

"Среди этих фруктов малина оказалась особенно эффективной в борьбе с раком кожи, что делает ее отличным дополнением к вашей диете для защиты от солнца".

Каротиноиды

"Некоторые фрукты и овощи, содержащие каротиноиды, включают дыню, морковь, капусту, шпинат и помидоры".

Куркумин

Жирная рыба

Грибы

Орехи

"Орехи, такие как пекан и грецкие орехи, содержат эллагитаннин, который выводит токсины из вредных ферментов печени".

Употребление правильных продуктов также поможет защитить вашу кожу от солнечных ультрафиолетовых лучей, таким образом защищая ваше тело изнутри. Исследования пролили свет на защитную роль антиоксидантов, в том числе витаминов и различных питательных веществ, в борьбе с вредными свободными радикалами, которые часто связаны с раком кожи.Авокадо полон полезных жиров. Эти «хорошие» жиры играют роль во многих функциях организма, включая здоровье вашей кожи. Получение достаточного количества этих полезных жиров может помочь вашей коже стать эластичной и увлажненной.Предварительные данные также свидетельствуют о том, что авокадо содержит соединения,Дефицит витамина С в наше время встречается редко, но общие симптомы могут включать сухую, грубую и шелушащуюся кожу, на которой легко появляются синяки.Витамин С также действует как антиоксидант, который помогает защитить кожу от окислительного повреждения,Ягоды, богатые эллаговой кислотой, — вкусный и питательный способ естественным образом повысить защиту от солнца. Эллаговая кислота, полученная из эллагитаннина, представляет собой соединение, содержащееся в различных красных фруктах.Каротиноиды — это пигменты, которые придают фруктам и овощам желтый, красный и оранжевый цвет, а также помогают защитить кожу от повреждения солнечным ультрафиолетовым излучением.Куркумин действуя как мощный антиоксидант, который предотвращает образование афлатоксинов и нитрозаминов, повышающих риск развития рака кожи. Используйте куркуму во время приготовления, чтобы придать пикантный вкус моркови, цветной капусте, картофелю, рису и другим овощам.Не все жиры вредны для здоровья, а жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия и лосось, — это продукты, которых следует есть больше, если вы хотите иметь здоровую кожу.Рыба, такая как лосось, полна жирных кислот омега-3, которые важны для поддержания здоровья кожи. Омега-3 помогают сохранить кожу толстой, эластичной и увлажненной. Вам нужны омега-3, потому что дефицит жирных кислот омега-3 может вызвать сухость кожи.Бета-глюканы грибов могут привлекать иммунные клетки к раковой области, способствуя уничтожению злокачественных клеток и потенциально выступая в качестве ценной защиты от меланомы.Эта кислота также заставляет раковые клетки разрушаться и избавляться от вредных свободных радикалов.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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