Дерматолог Гольдин: витамины А, В и Е - защититесь от солнца с помощью диеты
Если вы питаетесь сбалансированно и разнообразно в течение всего года, вы можете сделать кожу лучше летом – и даже немного повысить фактор защиты от солнца. Так можно ли есть солнцезащитный крем? Эксперты объясняют, что происходит.
Морковь, орехи, овсянка – есть целый ряд продуктов, которые, как говорят, положительно влияют на кожу. Некоторые даже должны обеспечивать своего рода естественную защиту от солнца.
Защита от солнца с помощью витаминов – возможно ли это?
"Дело в том, что здоровое питание приносит пользу коже. Однако он не может заменить солнцезащитные кремы или спреи. Как и другие органы, кожа также зависит от поступления витаминов, минералов и питательных веществ. С помощью витамина А, например, формируются новые клетки кожи. Это особенно важно, когда кожа повреждена, например, солнечным ожогом", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Иногда вы также можете прочитать, что витамин А создает мягкий фактор защиты от солнца от двух до трех. Необходимые дозы бета-каротина настолько высоки, что вам пришлось бы съедать килограммы моркови каждый день. Эффект полностью отсутствует у курильщиков.
Витамин А не защищает от солнечных ожогов.
«Когда кожа подвергается стрессовой ситуации, а сильный солнечный свет и солнечные ожоги являются стрессом для кожи, важно, чтобы кожный механизм работал правильно».
Цитрусовые, перец, а также картофель являются хорошими поставщиками витамина А. Витамин Е и витаминов группы В также играют важную роль в обновлении кожи.
Если вы хотите есть здоровую пищу для своей кожи, вы не должны забывать одну вещь: достаточное количество жидкости также является обязательным. Лучше всего кожа получает это от минеральной и водопроводной воды, несладких травяных или фруктовых чаев.
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