Вот какие продукты есть, если у вас метеоризм, рвота или простуда
Правильная диета может облегчить метеоризм, рвоту или простуду.
Метеоризм
Имбирь помогает благодаря своим противовоспалительным свойствам и стимулирует пищеварение. Рис и фенхель также являются хорошими вариантами, поскольку они легко перевариваются и помогают пищеварению.
"Вам следует избегать капусты, цветной капусты и бобовых, поскольку они способствуют образованию пищеварительных газов. Газированные напитки и заменители сахара, такие как сорбит и ксилит, также могут вызывать вздутие живота", - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.
Жирную пищу также следует сократить, поскольку она может замедлить пищеварение.
Дополнительные советы по облегчению вздутия живота
Помимо продуктов, которые могут облегчить метеоризм, существуют и другие стратегии, которые могут облегчить симптомы:
- Ешьте медленно: быстрый прием пищи может привести к заглатыванию воздуха, что может привести к вздутию живота. Не торопитесь во время еды и тщательно пережевывайте.
- Маленькие порции: вместо больших порций чаще ешьте небольшими порциями. Это лучше для пищеварения.
- Пейте достаточно воды: достаточное потребление жидкости помогает стимулировать пищеварение.
- Упражнения: регулярная физическая активность способствует работе кишечника, что может уменьшить метеоризм.
Рвота
"Что касается рвоты и расстройства желудка, то в меню можно выбрать продукты, свежее мясо, котлеты и суп, а также легкие овощи", - говорит Завьялов.
Что можно есть при рвоте: эти продукты подходят
Если у вас расстройство желудка, вам может не хотеться есть. Но как только вы снова почувствуете, что готовы есть, вы можете начать с небольших порций, чтобы восстановить силы.
- Сухие продукты , содержащие крахмал, идеальны при рвоте и помогают желудку успокоиться. К ним относятся, например, сухари, тосты, крекеры или крендели.
- Также полезно есть продукты без резкого запаха и вкуса, например рис или картофель.
- Овощи снабжают организм необходимыми витаминами и особенно легко усваиваются, когда их готовят на пару, а не жарят. Неплохо будет съесть фенхель, кабачки или морковь.
- Супы увлажняют организм, а также обеспечивают его наиболее важными питательными веществами. Хорошим выбором будут овощные супы и бульоны с нежирным мясом.
- Бананы богаты калием и легко усваиваются. Они могут помочь восстановить электролитный баланс в организме.
- Несладкое яблочное пюре является хорошим источником легкоусвояемых углеводов и оказывает успокаивающее действие на желудок.
Простуда
Если вас беспокоит простуда, фрукты станут отличной естественной поддержкой вашей иммунной системы.
"Апельсины богаты витамином С и жидкостью, лимоны облегчают боль в горле, ягоды содержат антиоксиданты, киви и ананасы обладают противовоспалительными свойствами, бананы легко перевариваются, яблоки содержат клетчатку и антиоксиданты".
Не забывайте также пить достаточно жидкости и отдыхать. Если симптомы серьезные, обратитесь за медицинской помощью.
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