Вот какие продукты есть, если у вас метеоризм, рвота или простуда

Правильная диета может облегчить метеоризм, рвоту или простуду.









Метеоризм

"Вам следует избегать капусты, цветной капусты и бобовых, поскольку они способствуют образованию пищеварительных газов. Газированные напитки и заменители сахара, такие как сорбит и ксилит, также могут вызывать вздутие живота", - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

помогает благодаря своим противовоспалительным свойствам и стимулирует пищеварение.также являются хорошими вариантами, поскольку они легко перевариваются и помогают пищеварению.





Дополнительные советы по облегчению вздутия живота

Ешьте медленно: быстрый прием пищи может привести к заглатыванию воздуха, что может привести к вздутию живота. Не торопитесь во время еды и тщательно пережевывайте.

быстрый прием пищи может привести к заглатыванию воздуха, что может привести к вздутию живота. Не торопитесь во время еды и тщательно пережевывайте. Маленькие порции: вместо больших порций чаще ешьте небольшими порциями. Это лучше для пищеварения.

вместо больших порций чаще ешьте небольшими порциями. Это лучше для пищеварения. Пейте достаточно воды: достаточное потребление жидкости помогает стимулировать пищеварение.

достаточное потребление жидкости помогает стимулировать пищеварение. Упражнения: регулярная физическая активность способствует работе кишечника, что может уменьшить метеоризм.

Рвота

"Что касается рвоты и расстройства желудка, то в меню можно выбрать продукты, свежее мясо, котлеты и суп, а также легкие овощи", - говорит Завьялов.

Жирную пищу также следует сократить, поскольку она может замедлить пищеварение.Помимо продуктов, которые могут облегчить метеоризм, существуют и другие стратегии, которые могут облегчить симптомы:

Что можно есть при рвоте: эти продукты подходят

Сухие продукты , содержащие крахмал, идеальны при рвоте и помогают желудку успокоиться. К ним относятся, например, сухари, тосты, крекеры или крендели.

, содержащие крахмал, идеальны при рвоте и помогают желудку успокоиться. К ним относятся, например, сухари, тосты, крекеры или крендели. Также полезно есть продукты без резкого запаха и вкуса, например рис или картофель.

Овощи снабжают организм необходимыми витаминами и особенно легко усваиваются, когда их готовят на пару, а не жарят. Неплохо будет съесть фенхель, кабачки или морковь.

снабжают организм необходимыми витаминами и особенно легко усваиваются, когда их готовят на пару, а не жарят. Неплохо будет съесть фенхель, кабачки или морковь. Супы увлажняют организм, а также обеспечивают его наиболее важными питательными веществами. Хорошим выбором будут овощные супы и бульоны с нежирным мясом.

увлажняют организм, а также обеспечивают его наиболее важными питательными веществами. Хорошим выбором будут овощные супы и бульоны с нежирным мясом. Бананы богаты калием и легко усваиваются. Они могут помочь восстановить электролитный баланс в организме.

богаты калием и легко усваиваются. Они могут помочь восстановить электролитный баланс в организме. Несладкое яблочное пюре является хорошим источником легкоусвояемых углеводов и оказывает успокаивающее действие на желудок.





Простуда

Если у вас расстройство желудка, вам может не хотеться есть. Но как только вы снова почувствуете, что готовы есть, вы можете начать с небольших порций, чтобы восстановить силы.Если вас беспокоит простуда, фрукты станут отличной естественной поддержкой вашей иммунной системы.





"Апельсины богаты витамином С и жидкостью, лимоны облегчают боль в горле, ягоды содержат антиоксиданты, киви и ананасы обладают противовоспалительными свойствами, бананы легко перевариваются, яблоки содержат клетчатку и антиоксиданты".

Не забывайте также пить достаточно жидкости и отдыхать. Если симптомы серьезные, обратитесь за медицинской помощью.Ранее МедикФорум писал о самой полезной позе для сна.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.