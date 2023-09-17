Лучшие завтраки, которые естественным образом снижают высокое давление

440 Фото: https://unsplash.com/ph
Лучшие завтраки, которые естественным образом снижают высокое давление


Здоровая диета — одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого кровяного давления.


Высокое кровяное давление необходимо обуздать, прежде чем оно создаст опасную основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.

К счастью, по словам врача, ваш самый первый прием пищи в день может сделать это с удовольствием .

«Планируя завтрак для снижения высокого кровяного давления, рассмотрите продукты с низким содержанием натрия, богатые калием, которые способствуют общему здоровью сердечно-сосудистой системы», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Каша с фруктами


Овсянка, считающаяся основным продуктом завтрака, предлагает больше, чем просто вкусное начало дня. Овес богат растворимой клетчаткой, которая удаляет избыток холестерина из кровотока и снижает сопротивление кровеносных сосудов, что позволяет контролировать кровяное давление.

Врач рекомендовал добавлять в утреннюю овсянку нарезанные бананы или ягоды, чтобы получить заряд калия.

«Калий помогает регулировать кровяное давление, противодействуя воздействию натрия. Это помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, уменьшая давление на них», - объясняет врач.

Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить кровеносные сосуды от повреждений и воспалений, способствуя лучшему контролю артериального давления.

2. Греческий или соевый йогурт


"Еще один популярный вариант завтрака — йогурт, который может увеличить потребление белка и снизить уровень натрия", - сказал Строков.

Избыток натрия, который содержится в соли, считается одной из основных причин высокого кровяного давления, при этом эксперты призывают ограничить потребление соли менее шести граммов в день.

Кроме того, по словам врача, содержание белка в йогурте может помочь контролировать чувство сытости и вес, что играет роль в контроле артериального давления.

Врач также рекомендовал сочетать йогурт с фруктами, чтобы помочь вам правильно увлажнять организм, поскольку это также может поддерживать здоровый уровень артериального давления.

3. Цельнозерновые хлопья


Как и овес, цельнозерновые крупы также содержат клетчатку, которая медленно и устойчиво влияет на уровень сахара в крови, помогая поддерживать стабильное кровяное давление.

«Выбирайте цельнозерновые крупы с минимальным добавлением сахара и натрия и ищите варианты, содержащие не менее трех граммов клетчатки на порцию».

4. Яйца


Как и йогурт, яйца содержат много белка и дают прекрасную возможность добавить больше клетчатки в свой рацион, поскольку вы можете сочетать их со шпинатом, помидорами или перцем.

«Просто не забудьте не сходить с ума от солонки, готовя свой любимый вариант», — напомнил врач.

5. Цельнозерновой тост с авокадо


Авокадо богато минералом калием, снижающим кровяное давление, а также полезными жирами.

«Эти жиры могут помочь улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, способствуя снижению кровяного давления».

6. Цельнозерновой тост с ореховым маслом


Если вы предпочитаете тост, но не особенно любите авокадо, попробуйте ореховое масло.

Эта комбинация может обеспечить ваш день клетчаткой, полезными жирами и белками.

«Важно отметить, что, хотя эти продукты могут играть роль в управлении высоким кровяным давлением, они должны быть частью общей сбалансированной диеты и образа жизни, который включает регулярную физическую активность, управление стрессом и ограниченное употребление алкоголя».

Кроме того, важно сократить потребление обработанных пищевых продуктов, поэтому вам следует держаться подальше от продуктов быстрого приготовления и продуктов, содержащих соль и сахар.


Ранее МедикФорум писал о признаках непереносимости глютена.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Терапевт Андреева: эти 5 растительных веществ помогают снизить давление естественным путем
Врач Варфоломеев назвал 4 лучших продукта для естественного снижения высокого давления
Гипертония: 5 важнейших ингредиентов завтрака для снижения давления
Теги : советы врачей, завтрак, снижение артериального давления
Врач-нефролог дал 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми
Дети наше будущее. И его еще можно исправить
Врач-невролог назвал продукты, которые делают нас глупыми и грустными