Терапевт Андреева: эти 5 растительных веществ помогают снизить давление естественным путем

«Исследования изучали вопрос растительных ингредиентов и здоровья кровеносных сосудов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Было доказано, что определенные антоциановые полифенолы в чернике потенциально нормализуют кровяное давление», — сказала она.

"Исследования как на животных, так и на людях показывают, что имбирь может снизить кровяное давление, а ежедневное употребление имбиря может защитить от некоторых других хронических заболеваний".

"Исследования также показывают, что чесночные добавки могут помочь снизить артериальное давление".

Высокое кровяное давление, или гипертония, встречается примерно у каждого третьего взрослого человека. Такая высокая распространенность вызывает беспокойство, поскольку гипертония является предшественником сердечных приступов и инсультов.К счастью, вы можете контролировать свое кровяное давление естественным путем с помощью своего рациона. Пять растений могли бы сделать это с удовольствием.Основываясь на результатах, она рекомендовала употреблять такие продукты, какПервые три растительных компонента в этом списке богаты антиоксидантными ингредиентами, особенно полифенолами. Диетолог объяснил, что эти растительные соединения могут помочь снизить уровень воспаления и способствовать здоровью кровеносных сосудов.Кроме того, имбирь может способствовать снижению артериального давления за счет воздействия на кальциевые каналы в кровеносных сосудах.Когда дело доходит до чеснока, за снижение может быть ответственно растительное соединение под названием аллицин. Эритроциты превращают серу в чесноке в сероводород. Это расширяет наши кровеносные сосуды, облегчая регулирование кровяного давления.Однако, прежде чем отказаться от лекарств от артериального давления, проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли добавление большего количества чеснока в ваш рацион быть полезным для вас.Женьшень действуют за счет повышения активности адренокортикотропного гормона (АКТГ) в мозге без вовлечения надпочечников. Фармакологически женьшень оказывает неспецифическое нормализующее действие за что и называетсяКальций является важным минералом, который способствует образованию нормальных кровяных сгустков.Между тем, витамин С помогает защитить клетки от окислительного повреждения и поддерживает выработку коллагена. Содержание витамина С означает, что клюква полезна для здоровья и внешнего вида кожи.Для достижения наилучших результатов диетолог рекомендовал включать эти растения в сбалансированную, здоровую диету, богатую фруктами и овощами. Вы можете употреблять имбирь, чернику, клюкву, чеснок и женьшень в пищу или в виде добавок.Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для пожилых.

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