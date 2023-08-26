Терапевт Андреева: эти 5 растительных веществ помогают снизить давление естественным путем
Здоровая диета — одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого кровяного давления.
Высокое кровяное давление, или гипертония, встречается примерно у каждого третьего взрослого человека. Такая высокая распространенность вызывает беспокойство, поскольку гипертония является предшественником сердечных приступов и инсультов.
К счастью, вы можете контролировать свое кровяное давление естественным путем с помощью своего рациона. Пять растений могли бы сделать это с удовольствием.
«Исследования изучали вопрос растительных ингредиентов и здоровья кровеносных сосудов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Основываясь на результатах, она рекомендовала употреблять такие продукты, как имбирь, черника, клюква, чеснок и женьшень.
Первые три растительных компонента в этом списке богаты антиоксидантными ингредиентами, особенно полифенолами. Диетолог объяснил, что эти растительные соединения могут помочь снизить уровень воспаления и способствовать здоровью кровеносных сосудов.
«Было доказано, что определенные антоциановые полифенолы в чернике потенциально нормализуют кровяное давление», — сказала она.
Кроме того, имбирь может способствовать снижению артериального давления за счет воздействия на кальциевые каналы в кровеносных сосудах.
"Исследования как на животных, так и на людях показывают, что имбирь может снизить кровяное давление, а ежедневное употребление имбиря может защитить от некоторых других хронических заболеваний".
Когда дело доходит до чеснока, за снижение может быть ответственно растительное соединение под названием аллицин. Эритроциты превращают серу в чесноке в сероводород. Это расширяет наши кровеносные сосуды, облегчая регулирование кровяного давления.
"Исследования также показывают, что чесночные добавки могут помочь снизить артериальное давление".
Однако, прежде чем отказаться от лекарств от артериального давления, проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли добавление большего количества чеснока в ваш рацион быть полезным для вас.
Женьшень действуют за счет повышения активности адренокортикотропного гормона (АКТГ) в мозге без вовлечения надпочечников. Фармакологически женьшень оказывает неспецифическое нормализующее действие за что и называется адаптогеном.
В состав клюквы входит кальций, а также витамины А, Е и С. Кальций является важным минералом, который способствует образованию нормальных кровяных сгустков.
Между тем, витамин С помогает защитить клетки от окислительного повреждения и поддерживает выработку коллагена. Содержание витамина С означает, что клюква полезна для здоровья и внешнего вида кожи.
Для достижения наилучших результатов диетолог рекомендовал включать эти растения в сбалансированную, здоровую диету, богатую фруктами и овощами. Вы можете употреблять имбирь, чернику, клюкву, чеснок и женьшень в пищу или в виде добавок.
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